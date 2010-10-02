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BİR SONRAKİ DURUŞMA 4 EKİMDE İSTANBUL (A.A)

02 Ekim 2010 00:45

-BİR SONRAKİ DURUŞMA 4 EKİMDE İSTANBUL (A.A) - 01.10.2010 - İkinci ''Ergenekon'' davasının bir sonraki duruşması 4 Ekim Pazartesi günü yapılacak.  İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, sanık ve avukatların taleplerinin ardından mahkeme heyeti tarafından alınan ara kararlar açıklandı.  Sanık ve avukatların yazılı ve sözlü talepleri konusunda gelecek hafta içerisinde karar verilmesine hükmeden mahkeme heyeti, tutuklu 33 sanığın bu hallerinin devamını kararlaştırdı.  Duruşma, 4 Ekim Pazartesi gününe ertelendi. Bu arada, Mahkeme Heyeti Başkanı Köksal Şengün'ün, İbrahim Şahin, Hasan Atilla Uğur, Levent Ersöz, Levent Göktaş ve Mustafa Dönmez dışındaki diğer 28 tutuklu sanığın tahliye edilmeleri yönünde oy kullandığı görüldü.

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