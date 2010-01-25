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Dünya

Bir sonraki deprem Türkiye’de mi?

Amerikan Foreign Policy dergisi, bir sonraki büyük depremin nerede gerçekleşebileceğine dair tahminlerde bulundu...

25 Ocak 2010 02:00

T24 - Haiti’de yaşanan deprem felaketinin ardından, Amerikan Foreign Policy dergisi, bir sonraki büyük depremin nerede gerçekleşebileceğine dair tahminlerde bulundu.

Dünyanın belli başlı deprem bölgelerine ve burada bulunan fay hatlarına dikkat çeken dergi, listesinde Türkiye’ye de yer verdi.

1- ABD, Aşağı Mississippi Delta Bölgesi, New Madrid Fay Hattı: Bölgedeki son büyük deprem, 1812’de yaşandı. 19. yüzyılın başlarında New Madrid fay hattının yol açtığı depremler dizisi, Illinois, Missouri, Arkansas, Kentucky ve Tennessee’yi etkiledi, Mississippi Nehri’nin tersine akmasına neden oldu. Günümüzde Saint Louis ve Memphis gibi büyük şehirler, ABD’nin en tehlikeli fay hattının etki alanında yer alıyor.

2- Türkiye, Kuzey Anadolu Fay Hattı: Son büyük deprem 1999’da yaşandı. Merkez üssü Gölcük olan Marmara Depremi’nde 18 bin kişi hayatını kaybetti. Türkiye’yi 70 yıldır vuran deprem dalgalarının sonuncusu olan bu depremin üzerinden üç ay geçmeden, bir ikinci deprem de Düzce’de oldu ve 900 kişi yaşamını yitirdi. Bilim insanlarına göre bir sonraki deprem, İzmit’in batısını hafif, 12 milyon nüfuslu İstanbul’un güneyini ise direkt vuracak.

3- Avustralya, Pasifik, Filipinler ve Avrasya plakaları arası: Son büyük deprem 1989’da Newcastle’da gerçekleşti. Avustralya’nın listede yer alan diğer ülkelerin aksine iki tektonik plaka arası bir fay hattında değil de, plakalar içi bir noktada bulunması riski artırıyor.

4- Nepal, Himalaya Ön, Ana Sınır ve Ana Merkez fay hatları: Son büyük deprem 1988’de Nepal-Hindistan sınırında oldu. Ülkede uzun süredir deprem yaşanmamış olması, giderek artan şehir nüfusu, zayıf inşaat teknikleri ve Himalayalar’ın yarattığı tehlike, en büyük risk faktörleri.

5-Japonya, Medyan Tektonik, Itoigawa-Shizuoka Tektonik, Tanakura Tektonik: Yaşanan son büyük deprem, 1995’te Hanshin-Awaji’de gerçekleşti. Japonya, deprem konusunda deneyimli olmasına rağmen, uzmanlara göre Tokyo ve Kyoto gibi büyük şehirleri vurabilecek olası bir depremde, ölü sayısının 60 bine kadar çıkabileceği öngörülüyor. Ülkenin tsunamilere karşı hassas bir hale gelmesi ihtimalinin ve nükleer güce düşkünlüğünün de deprem sonrası felakete yol açabileceği düşünülüyor.


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