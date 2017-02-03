“Bir sonraki aşama, saray odalarında haber başlıklarına karışılması mı?”

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) medya yöneticilerine bildirdiği yeni düzenlemelere tepki gösterdi. ÇGD, “RTÜK’ün bu adımının bir sonraki aşaması ‘saray odaları’nda haber müdürleri, temsilcilerin ağırlanıp haber başlıkları atmaları, gazete sayfaları yapmaları, televizyonlarda ne konuşulacağına karışmaları mıdır?” diye sordu.

Yayın yasağına uymayan kanalların kapatılmasını düzenleyen Kanun Hükmünde Kararname’nin (KHK) ardından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’na (RTÜK) çağrılan medya yöneticilerine yeni düzenlemeler bildirilmişti. Buna göre, terör saldırılarında olay yerinin görüntüsü, ambulans ve itfaiye görüntüsü, tanık anlatımları, görevlilerin çalışması görüntüleri ile olaya ilişkin eleştiri ve yorum, olayın sıcaklığı geçmesine karşın “sıcak haber” ve “son dakika” yazıları gösterilmeyecek.

ÇGD’nin açıklaması şöyle:

"Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)’ün bürokratları aracılığı ile TV yöneticileri ile yaptığı toplantıda, “bilgi notu” adı altında TV’lere aba altınsa sopa göstererek, yasakları deklare edilmiştir. Söz konusu toplantıda televizyonlara, “patlama, saldırı gibi terör olaylarında resmi makamlarca dağıtılan görüntü ve bilgiler dışında görüntü ve görsel öğe kullanılmaması”, “Olayların son dakika şeklinde verilmemesi” gibi bazı dayatmalarda bulunmuştur.

"Ülkemizde yükselen şiddet ve kanlı saldırıların önüne geçmek, başta istihbarat örgütleri olmak üzere emniyet güçleri aracılığıyla güvenliği sağlamak yerine medyaya karşı önlemler alınma yoluna başvurulması, basın özgürlüğü ve halkın haber alma hakkının engellenmesinden başka bir sonuç doğurmayacaktır. Burada soruyoruz; RTÜK’ün bu adımının bir sonraki aşaması ‘saray odaları’nda haber müdürleri, temsilcilerin ağırlanıp haber başlıkları atmaları, gazete sayfaları yapmaları, televizyonlarda ne konuşulacağına karışmaları mıdır? Televizyon yönetimlerini, halkın haber alma haklarının önüne geçilmesine karşı tavır olmaya çağırıyoruz. RTÜK’ün bu tür sansür uygulama ve yönelimlerini kınıyor, yasakları kabul etmiyoruz."