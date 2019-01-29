"Bir sonraki ABD seçimleri 'süper zenginler' için bir gösteri olacak"

T24 Haber Merkezi

Metin Kaan Kurtuluş & Melis Karaca

Britanya basınının gündeminde Britanya Başbakanı Theresa May'in "Muhafazakar Parti'yi ikiye bölen B planı" var. ABD basını ise Çin şirketi Huawei'ye Adalet Bakanlığı tarafından yöneltilen suçlamaları ve Venezuela Başkanı Nicolas Maduro'ya uygulanan "petrol ambargosunu" ilk sayfasına taşıdı. New York Times, Taliban ile ABD yetkilileri arasındaki "barış görüşmelerini" manşetine taşıdı. Fransız gazetesi Le Monde, manşetinde Avrupa'nın çeşitli şehirlerinde yapılan "İklim protestolarına" yer verdi. Die Welt ise Starbucks'ın eski başkanı Howard Schultz'ın "Başkanlığa aday olabilirim" açıklamasıyla ilgili bir haber hazırladı.

29 Ocak 2019 tarihinde dünya basınından öne çıkan bazı manşetler şöyle...

The Guardian | Muhafazakar Parti bölünürken May, İrlanda sınır güvencesine destek verdi

The Guardian'ın haberine göre Britanya Başbakanı Theresa May Brexit tartışmaları sürerken Brüksel'e gidip 'İrlanda ile Brexit konusundaki sınır problemlerine' alternatif olacak bir anlaşma istedi. May'in bu hamlesi Muhafazakar Parti'de fikir ayrılığı yarattı.

The Times | Muhafazakar Parti isyancıları May'in B planını reddetti

The Times'ın haberine göre May'in B planı da Avam Kamarası'nda reddedilebilir. Habere göre May'in Brexit sonrası İrlanda sınır güvencesi konusunda saf değiştirmesi ve partisinin Avam Kamarası üyelerinden de aynısını yapmasını istemesi tepki çekti.

New York Times | ABD- Taliban anlaşmasının bir iskeleti var

New York Times'ın haberine göre Taliban ve ABD yetkilileri barış anlaşması üzerinde prensipte anlaştı. NYT'nin aktardığı anlaşmaya göre Afgan topraklarının teröristler tarafından kullanılmayacağının garantisi karşılığında ABD askerlerini geri çekecek. Habere göre ABD, Taliban'dan çekilmek için başka tavizler de istedi.

The Washington Post | ABD petrol ambargosu ile Maduro'yu sıkıştırdı

WP'nin haberine göre ABD hükümeti Nicolas Maduro'yu devirmek için Venezuela'nın ABD'ye sattığı petrolün gelirini kendisini başkan ilan eden Guaido'ya bağlama kararı aldı. Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Guaido'ya veya Venezuela'daki ABD diplomatlarına zarar gelmesinin "ciddi sonuçları olacağını" belirtti.

Wall Street Journal | ABD yetkilileri Huawei'ye birçok suçlama yöneltti

ABD Adalet Bakanlığı, Çinli telekomünikasyon devi Huawei'yi bazı ABD'li şirketlerin ticari sırlarını çalmakla ve dolandırıcılıkla suçladı. WSJ, suçlamaların Çin ve ABD arasındaki ticaret anlaşması için yapılacak olan görüşmelerden birkaç gün önce gelmesine dikkat çekti.

Moscow Times | Kremlin, Venezuela'ya Rus paralı askerler yolladığı iddialarını yalanladı

Geçtiğimiz günlerde Reuters kaynak olarak üç farklı yetkiliyi göstererek, Kremlin'in Maduro'yu korumak için Venezuela'ya 400 tane paralı asker gönderdiğini öne süren bir haber yayımlamıştı. Kremlin bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten bir açıklama yaptı.

Le Monde | İklim: Avrupa’da seferberlik yayılıyor

Le Monde’da yer alan habere göre, 26 ve 27 Ocak’ta Fransa ve Belçika’da yaklaşık 150 bin kişi, iklim değişikliğine farkındalık yaratmak için sokaktaydı. Brüksel’de 70 bin kişi ‘Rise for Climate’ kampanyasını duyurmak için eylem yaparken, Fransa’da 80 bin kişi devletlerin iklim değişikliği konusundaki pasifliğini eleştirerek “Sistemi değiştiriyoruz, iklimi değil” sloganı attı.

Die Welt | Bir sonraki ABD seçimleri 'süper zenginler' için bir gösteri olacak

Die Welt'in aktardığına göre Starbucks zincirinin eski patronu Howard Schultz, 2020 ABD Başkanlık seçimlerinde Trump'a karşı bağımsız aday olarak yarışabileceğini belirtti. Schultz kararını önümüzdeki aylarda çeşitli ABD eyaletlerini gezdikten sonra vereceğini belirtti.

Al Arabiya | Trump, Avrupa ülkelerini İran yaptırımları konusunda "yan çizmemeleri" için uyardı

Al Arabiya'nın aktardığına göre Trump, İran'la ticaret yapmak için alternatif yollar bulmaya çalışan Avrupa ülkelerini uyardı. Haberde "Beyaz Saray'ın gözlerini Avrupa üstünde tuttuğu ve yaptırımlara uymayanların ceza alabileceği" belirtildi.