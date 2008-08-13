Bir şok da Taner'den

Tempo24-



Koparmada 165 kiloyu kaldırmayı deneyen Taner Sağır, ilk hakkında başarısız oldu. Sağ dirseğinde bir problem oluşan Taner, ikinci ve üçüncü haklarında da 165 kiloyu kaldırmayı başaramayınca madalya şansını kaybetti.



Taner Sağır, henüz 19 yaşındayken katıldığı Atina Olimpiyatları'nda 77 kiloda Olimpiyat Rekoru kırarak koparma, silkme ve toplamda en iyi dereceleri yapmıştı. Sağır, oyunlar tarihinin en genç altın madalya alan haltercisi unvanını da elinde bulunduruyor.



Halterde daha önce de madalya beklediğimizi isimlerden Nurcan Taylan ve Sedat Artuç sıfır çekerek elenmişlerdi.