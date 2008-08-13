T24 LogoT24 Logo
Spor

Bir şok da Taner'den

2004 Atina Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan milli haltercimiz Taner Sağır, 77 kiloda podyuma çıktı...

13 Ağustos 2008 03:00

Tempo24-

Koparmada 165 kiloyu kaldırmayı deneyen Taner Sağır, ilk hakkında başarısız oldu. Sağ dirseğinde bir problem oluşan Taner, ikinci ve üçüncü haklarında da 165 kiloyu kaldırmayı başaramayınca madalya şansını kaybetti.

Taner Sağır, henüz 19 yaşındayken katıldığı Atina Olimpiyatları'nda 77 kiloda Olimpiyat Rekoru kırarak koparma, silkme ve toplamda en iyi dereceleri yapmıştı. Sağır, oyunlar tarihinin en genç altın madalya alan haltercisi unvanını da elinde bulunduruyor.

Halterde daha önce de madalya beklediğimizi isimlerden Nurcan Taylan ve Sedat Artuç sıfır çekerek elenmişlerdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24