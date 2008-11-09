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Spor

Bir şok da Servet'ten

Servet Çetin'in, 4-1 kaybedilen Fenerbahçe maçında elmacık kemiği kırıldı. Ameliyat olan Servet'in ne kadar sahalardan uzak kalacağı belli değil.

09 Kasım 2008 02:00


Galatasaray'lı Servet Çetin'in, 4-1 kaybedilen Fenerbahçe maçında elmacık kemiği kırıldı. Ameliyat olan Servet'in ne kadar sahalardan uzak kalacağı belli değil.

Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye 4-1 yenildiği maçın ikinci yarısında bir hava topu mücadelesinde rakibinin dirseğinin yüzüne gelmesi sonrası Servet, sol elmacık kemiğindeki sıkıntı nedeniyle bir süre yerde yattı.

Ardından kenara gelerek ilk tedavisini olan Servet, maç oynandığı sırada da yüzüne buz tuttu.

Maç sonrası Bakırköy Acıbadem Hastanesi'nde, Prof. Dr. Tamer Koldaş tarafından ameliyat edilen Servet'in yarın taburcu olacağı bildirildi. Tecrübeli savunma oyuncusunun ne kadar süre ile futbol oynayamayacağı da yarın açıklanacak.

Bu arada, Galatasaraylı taraftarlar, 4-1'lik Fenerbahçe yenilgisine rağmen, sarı-kırmızılı futbolculara moral verdi.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde takım otobüsünü karşılayan yaklaşık 50 kişilik grup, destek verici tezahüratlarda bulundu. Öte yandan, Galatasaraylı taraftarların, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda maçı izledikleri tribünde hasara neden oldukları öğrenildi.

Bu arada Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat, maç bitimi Fenerbahçe Kulübü Başkan Aziz Yıldırım'ı tebrik edip, hızlı bir şekilde protokol tribününden ayrıldı.

Sarı-lacivertli takımda Deivid'in golü sonrası başkan Yıldırım, ayağa kalkarak golün sevincini yaşadı. Yıldırım, protokol tribünün altındaki bölümde bulunan taraftarların kendilerine dönüp sevinmesi üzerine, bu taraftarları uyararak, futbolcuları alkışlamalarını istedi. 


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