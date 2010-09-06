Bir sızma da açık öğretimde

T24 - KPSS ve YGS'den sonra şimdi Açık Öğretim Fakültesi sınavlarında bir kopya skandalı ortaya çıktı. Astsubay İ.M.'nin dizinin üstünde ele geçirilen kağıtta tüm sorular ve yanıtları bulundu.



İstanbul'da haftasonu yapılan açık öğretim sınavında şüpheleri üzerine çeken Astsubay İ.M.'nin dizinin üstünde ele geçirilen kağıtta tüm sorular ve yanıtları bulundu.



Görevliler sınavı iptal edip tutanak tuttu. Tutanağın incelenmesinin ardından yapılan incelemede İ.M.'ye soruları kimin sızdırdığı ortaya çıkacak. KPSS skandalının ardından şimdi de açık öğretim sınavı skandalı.



Akşam'ın haberine göre, İstanbul'da hafta sonu yapılan Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi bütünleme sınavlarında salon görevlilerinin dikkati büyük bir kopya olayını ortaya çıkarttı.

Sıcak havaya rağmen mont



Şişli'deki bir okulda cumartesi günü sabah saat 09.00'da 'Maliyet Muhasebesi' dersinin bütünleme sınavına giren Jandarma Astsubay İ.M. sınavın henüz başında şüpheli davranışlar sergilemeye başladı. Dördüncü sırada oturan İ.M.'nin havanın sıcak olmasına rağmen üzerinde koyu renk bir mont olması ve tedirgin hareketlerinden şüphelenen salon başkanı ve gözetmen, öğrenciyi takibe aldı. İ.M.'nin dizlerinin üzerindeki kağıtlara baktığını fark eden görevliler yanına gelerek müdahale etti.

Hemen tutanak tutuldu



Gözetmenler İ.M.'nin dizinin üzerinde bir not olduğunu görünce, notu alarak sınavının iptal edildiğini söyledi. Ancak kopya kağıdını inceleyen görevliler durumun normal bir kopya çekme olayı olmadığını anladı. İ.M.'de ele geçirilen kağıtta girdiği 'Maliyet Muhasebesi' sınavının tüm sorularının giriş cümlesi ile cevapların şıkları ve açıklamalarının olduğunu gören görevliler KPSS'dekine benzer bir kopya skandalının yaşandığını belirledi. İ.M.'nin sınavını iptal eden görevliler ele geçirdikleri üzerinde el yazısı bulunan soru ve yanıtlarının bulunduğu kağıdı da dosyaya koyup tutanak tuttu.

Şüpheli, açıklama yapmadı



Sınavı iptal edilip salondan çıkarılan İ.M. olanlar karşısında görevlilere herhangi bir açıklama yapmaktan kaçınırken soru ve cevaplarının sıra numarasına göre değil karışık şekilde olması hazırlık aşamasınndaki bir kişi tarafından sızdırılmış olabileceğini akıllara getirdi. Tutanak ve sorular ile yanıtlarının bulunduğu kağıdı inceleyecek olan Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Dekanlığı incelemenin ardından soru ve yanıtlarının kim tarafından sızdırıldığını tespit edip konuyu adli makamlara iletecek.