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'Bir siyasi liderin daha kaseti var!'

Eski Ak Parti Ankara İl Başkanı Dr. Tunay Demirtaş, bir siyasi liderin bir kadınla porno görüntülerinin olduğunu iddia etti...

20 Ekim 2010 03:00

T24 - Eski AKP Ankara İl Başkanı Dr. Tunay Demirtaş, bir siyasi liderin bir kadınla porno görüntülerinin olduğu kasetin yakında ortaya çıkabileceğini iddia etti.

Demirtaş kasetteki siyasi liderin görüntülerini izleyen tanıdıklarının olduğunu söyledi. Güneş gazetesinde yer alan habere şöyle:

Deniz Baykal’ın CHP genel başkanlığını bırakmasına neden olan kaset skandalının ardından bir lidere ait yeni bir kaset daha var. Baykal’dan daha çok ses getireceği öne sürülen kasetle ilgili konuşan Demirtaş, skandal görüntülerin Eylül 2008’de çekildiğini belirtti.

Demirtaş, bu bilgiye nasıl ulaştığı sorusuna da şu yanıtı verdi: “Bu kişiler benimle temas etmek istediler, reddettim. Yakın çevreme kasetin çekildiği tarihi vermişler. Kaseti izleyerek detayları bana aktaran tanıdıklarım oldu. Lüks bir mekânda, siyasi liderin bornozlu hali ile başlayıp, nahoş görüntülerle devam ediyormuş.”

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