Tiyatroyu gerçek sanan sivil polis, olaya müdahale etti

Çorum'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadına yönelik şiddete ve kadınların yaşadığı sorunlara dikkati çekmek amacıyla yürüyüş düzenlendi. Eğitim-İş Sendikası üyesi bir grup kadın, sloganlar atarak ve dövizler taşıyarak Gazi Caddesi'nden Hürriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Yürüyüşe katılan kadınlar, yüzlerine mor makyaj yaparak, şiddet gören kadınları temsil etti.

Yusuf Çınar’ın DHA’da yer alan haberine göre, saat Kulesi önünde son bulan yürüyüşün ardından grup adına yapılan basın açıklamasında kadına karşı şiddetin sona ermesi istendi. Kadına karşı şiddete hayır sloganlarının atıldığı sırada, Hitit Üniversitesi Tiyatro Kulübü öğrencileri tarafından bir oyun sahnelendi. Oyunda, bir erkeğin sokak ortasında kadını sürüklemesi canlandırdı. Yerde sürüklenen kadının "Yeter artık" diye bağırması üzerine oyunu gerçek sanan sivil polisler müdahalede bulundu. Bu sırada sendika üyeleri araya girerek bunun bir tiyatro gösterisi olduğunu belirtmesi üzerine polisler gülümseyerek bölgeden çekildi.

Tiyatro kulübü öğrencileri, kadına şiddete dikkat çekmek ve toplumun bu konudaki refleksini görmek için böyle bir oyun sahnelediklerini söyledi. Eylem sakin şekilde sona erdi.