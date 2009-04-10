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Ekonomi

Bir sıkıntı var ama...

Ertuğrul Özkök, "Eğer söylendiği gibi gerçekten "istemedikleri biri vergi şampiyonu" olduysa ve bunu açıklamıyorlarsa, hiç olmazsa bunun gerekçesini açıklas&#

10 Nisan 2009 03:00

İstanbul'da vergi rekortmeninin açıklanmaması tepkilere yol açtı. Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ertuğrul Özkök, köşesinde (10 Nisan 2009) "Eğer söylendiği gibi gerçekten "istemedikleri biri vergi şampiyonu" olduysa ve bunu açıklamıyorlarsa, hiç olmazsa bunun gerekçesini açıklasınlar" dedi. Özkök'ün yazısı şöyle:

Bir sıkıntı var ama

Gazetelerin ekonomi sayfaları, günlerdir merakla İstanbul’da vergi rekortmeninin açıklanmasını bekliyor.

Her yıl Ankara ve İzmir’le kısa aralıklarla açıklanan vergi şampiyonu bu yıl nedense bir türlü belli olmuyor.

Neden acaba?

Orada bir sıkıntı mı var?

Tabii açıklama gecikince söylenti kanunları işlemeye başlıyor.

"İstemedikleri biri vergi şampiyonu olmuş, ondan bu yıl açıklamayacaklar."

"Alttan bir mükellefe pişmanlık başvurusu yaptırıp yukarı çıkarmak istiyorlar. Ama kimseyi bulamıyorlar."

Adı üstünde dedikodu.

Konuşanın ağzı yok. İsteyen istediğini söylüyor. Çok uğraştım niye açıklanmadığına dair, ama ikna edici bir açıklamaya ulaşamadım.

Eğer söylendiği gibi gerçekten "istemedikleri biri vergi şampiyonu" olduysa ve bunu açıklamıyorlarsa, hiç olmazsa bunun gerekçesini açıklasınlar.

Maliye gibi gelenekleri olan bir kurumu töhmet altında bırakacak uygulamalardan kaçınmak gerekir.

Haksız mıyım?

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