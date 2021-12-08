Bir sigara grubu daha 2 TL zam yaptı

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından JTI grubu sigaraların yeni fiyat listesini paylaştı.

Bu gruptaki sigaralara da 2 TL zam geldiğini duyuran Aybaş, bu zamların kurdan dolayı olduğunu daha sonra da ÖTV zammı beklediklerini duyurdu. Sigarada bu sabah Philip Morris Grubu'ndaki sigara markalarına da 2 TL'lik zam gelmişti.

Aybaş'ın Twitter üzerinden yaptığı açıklamada 12 sigara markasına daha 2 TL zam geldiğini duyurdu. Her ne kadar Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, diğer markalar için açıklamada bulunsa da henüz resmi bir açıklama yapılmadı.