T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Bir sigara grubu daha 2 TL zam yaptı

Sigaraya ÖTV zammı da bekleniyor

08 Aralık 2021 19:20

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından JTI grubu sigaraların yeni fiyat listesini paylaştı.

Bu gruptaki sigaralara da 2 TL zam geldiğini duyuran Aybaş, bu zamların kurdan dolayı olduğunu daha sonra da ÖTV zammı beklediklerini duyurdu. Sigarada bu sabah Philip Morris Grubu'ndaki sigara markalarına da 2 TL'lik zam gelmişti. 

Aybaş'ın Twitter üzerinden yaptığı açıklamada 12 sigara markasına daha 2 TL zam geldiğini duyurdu. Her ne kadar Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, diğer markalar için açıklamada bulunsa da henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

sigaratütünfiyatzam
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24