Bir şema da Özbek'ten çıktı

Mustafa Özbek tutuklandı

Mustafa Özbek'in onursal başkanı olduğu Avrasya (ART) Televizyonu'nun binasında yapılan incelemelerde Ergenekon'a ait bir şema ele geçirildi.Yeni Şafak gazetesinin haberine göre, Ergenekon soruşturması kapsamında gözaltına alınan Türk Metal-Sen Genel Başkanı Mustafa Özbek'in bilgisayarından Ergenekon şeması çıktığı öğrenildi. Özbek'in onursal başkanı olduğu Avrasya (ART) Televizyonu'ndaki binada yapılan aramalarda Özbek'e ait olan odada inceleme yapan Ankara polisi çok sayıda bilgi ve belgeye el koydu. Ayrıca üç yerde yapılan aramalarda bilgisayarlar büyük bir titizlikle tek tek yedeklendi. İstanbul'a Emniyet Müdürlüğü'ne gönderilen bilgisayar yedeklerinde yapılan incelemelerde Ergenekon örgütüne ait bir şema ortaya çıkarıldığı öğrenildi.34 yıldır Metal Sen'in başında bulunan Mustafa Özbek, Ergenekon üyeleriyle daha önce birçok toplantıda birlikte olmuştu. Ergenekon soruşturmasının ikinci dalgasında gözaltına alınan yazar Ergün Poyraz'ın kaleme aldığı "Musa'nın Çocukları" ve " Patlak ampul" isimli kitapların masraflarını Özbek'in karşıladığı ileri sürülmüştü. Mitinglere sendika üyelerini zorla gönderdiği ileri sürülen Özbek'in sendikanın parasıyla Ergenekon'un finansörlüğünü yaptığı da iddia edilmişti. Sendikanın Manisa Temsilcisi Mehmet Ali Özaltın da 'Sendikanın parasıyla kurulan ART, şu an Özbek'in oğlunun şahsi malı. ART programlarda sendikanın salonunu kullanıyor, elektriğini harcıyor' demişti.