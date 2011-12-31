Bir şehir daha hızlı trene kavuşuyor

T24 - Bursa-İstanbul arasını 2 saat 15 dakikaya indirecek hızlı tren projesi için imzalar atıldı. Proje 2.5 yılda tamamlanacak.



Bursa'yı Ankara ve İstanbul'a bağlayacak hızlı tren hattı için imzalar atıldı. 2.5 yılda tamamlanması öngörülen hattın hizmete girmesiyle Bursa-İstanbul arası hızlı trenle seyahat 2 saat 15 dakika, Bursa-Ankara arası ise 2 saat 10 dakika olacak. TCDD Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen törene Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ve Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım da katıldı. Törende konuşan Arınç, Avrupa'da hızlı trenleri görünce "Neden bizim ülkemizde yok?" diye hayıflandığını anlatarak, "Çok şükür, Ankara, Eskişehir, Konya'yı birbirine bağlayan Yüksek Hızlı Trenleri (YHT) gördükten sonra Allahımıza şükrediyoruz. Siyasi iradesini bu yönde koyan AK Parti hükümetinin yüzlerce başarısının en büyüklerinden birisi olarak YHT'yi görüyoruz. Bu muhteşem bir başarıdır. Türkiye çağ atlıyor" dedi. 1980'den sonraki siyasi iradenin demiryollarını ihmal ettiğini, bunun ideolojik bir yaklaşım ya da bir fizibilite çalışması olabileceğini, yine de Arınç, "Şimdi o yanlışı biz düzeltiyoruz" ifadesini kullandı.



Projenin 75 kilometrelik bölümünün 400 milyon liraya mal olduğunu hatırlatan Arınç şöyle konuştu:

"Veriyoruz, vereceğiz"



"Bu kadar külfete rağmen veriyoruz, vereceğiz, bulacağız ve halkımızın bu konforlu seyahati için elimizden geleni yapacağız. Asırlar sonra, yıllar sonra hayallerimizin gerçek olduğunu görüyoruz. 'Hayaldi gerçek oldu' insanın aklında kalan en güzel slogan bu, bunu yaşayarak görüyoruz." Ulaştırma Bakanı Yıldırım da, 1950'de ortalama 160 kilometre hıza sahip olan demiryollarının ihmal ve bakımsızlık nedeniyle hızının 50 kilometrenin altına düştüğünü hatırlattı.



Yıldırım, "Yol yapmak yerine tekayyüdat yapmak gelenek haline gelmiş. Tekayyüdat, bozulan yola işaret koyup, 'yol bozuktur hızınızı düşürün' demektir. Maalesef Türkiye böyle bir dönemi yaşadı" dedi. Konuşmaların ardından üstlenici ortak girişim grubu YSE-Tepe Ortaklığı ile Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım ve TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman tarafından sözleşme imzalandı.

58 yıllık hasret bitecek



TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman Bursa-Yenişehir hattıyla ilgili bilgi verdi. Karaman, 75 kilometrelik kesimde, 15 kilometre uzunluğunda 20 adet tünel, 6 bin 225 metre uzunluğunda 20 adet viyadük, 44 adet alt ve üst geçit, 58 adet menfez olmak üzere toplam 143 sanat yapısı inşa edileceğini kaydetti.



Yaklaşık 10 milyon 500 bin metreküp kazı ve 8 milyon 200 bin metreküp dolgu gerçekleştireceklerini belirten Karaman, "Bursa, Gürsu ve Yenişehir'de üç istasyon yapılacak. Hattı, yolcu ve yük taşımacılığı birlikte yapılacak şekilde, en son hızlı tren teknolojisiyle saatte 250 kilometre hıza uygun olarak inşa ediyoruz. 2,5 yıl içerisinde alt yapısını bitirirken, eş zamanlı olarak Yenişehir-Bilecik arasının da yapımına başlayacağız. Bursa'nın 58 yıllık tren hasretine son vereceğiz" dedi.



