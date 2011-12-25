Bir şarkı hazırladım en mesajlısından



T24- Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u yendiği maç sonrası çalınan Kazım Koyuncu'nun Hayde şarkısı Bordo Mavili taraftarları isyan ettirdi. Şimdi onlar Avni Aker'de misillemeye hazırlanıyor. Statlarda şarkıyla mesaj aslında ilk kez verilmiyor. 'Mini Mini Bir Kuş'ları, 'Mor Menekşe'leri kim unutabilir ki?







Tribünlerdeki mücadeleyle ilgili haber Zaman'da şöyle yer aldı; sahada bir meşin yuvarlak, 22 oyuncu ve doksan dakika... Görünen böyle olsa da futbol bu kadar basit değil. Bir oyun olmanın ötesinde milyonları peşinden koşturan bir tutku... Futbolcular sahada ter dökerken taraftarlar da tribünlerde mücadele veriyor. Rakip takıma göndermelerde bulunmak için hiçbir fırsatı kaza etmiyorlar. Bazen zekice hazırlanmış bir pankart, bazen iğneli sözlerle yapılan bir tezahürat karşı takımın taraftarını çileden çıkarmaya yetiyor. En çok da günün anlam ve önemine uygun çalınan şarkılar. Eğer bir maçtan sonra bir şarkı çalınmışsa bilinmelidir ki o maç hiç unutulmayacak ve karşı takımın taraftarları buna karşılık vermek için hemen harekete geçecek.





Avni Aker'de, 'Şu Metris'in Önü'





Bunun son örneğini geçtiğimiz hafta Fenerbahçe-Trabzonspor derbisinde gördük. Trabzonspor camiası, Fenerbahçe'ye 1-0 yenildikleri maçta hakem Cüneyt Çakır'ın yönetimi kadar karşılaşmadan sonra Trabzonspor sevdalısı Kazım Koyuncu'nun 'Hayde' şarkısının çalınmasına da tepki gösterdi. Başkan Sadri Şener tepkisini "Maç sonu şarkının çalınması hiç hoş değildi. Fenerbahçe camiasına yakıştıramadım." diye dile getirmişti.





Ligin ikinci yarısında Avni Aker'de oynanacak maç için Bordo-Mavili taraftarlar şimdiden misillemeye hazırlanıyor. Trabzonsporlu taraftarlar, "Avni Aker'de 'Şu Metris'in Önü'nü dinleyeceksiniz." şeklinde açıklamalar yaptı.





Ayrıca geçtiğimiz perşembe günü oynanan Orduspor maçında statta Kazım Koyuncu'nun şarkıları çalındı, stadyum skorborduna da, "Kazım'ın evi Avni Aker'dir" yazıldı.





'Mini mini bir kuş donmuştu'





Hafızamızı tazeleyip biraz gerilere gidelim. Geçmişte buna benzer ne kadar çok şey yaşanmıtı! Çok değil önceki hafta Türkiye'nin El Clasico'su diye tabir edilen Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Sarı Kırmızılılar 3-1 maçı kazanınca maç sonrasında statta, "Mini mini bir kuş donmuştu", "Telgrafın tellerine kuşlar mı konar" şarkıları çalındı. Taraftarlar maçın son bölümünde ise Fenerbahçe'ye göndermede bulunarak, "Bank Asya 1. Lig", "Fenerbahçe kümeye!" diye bağırdılar.





İki takım arasındaki şarkılı rekabet bununla sınırlı değil elbet. Geçtiğimiz yıl sezonun ilk yarısında Kadıköy Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanan Fenerbahçe-Galatasaray mücadelesinden sonra Sarı Lacivertliler; 3-1'lik galibiyeti, stat hoparlörlerinden çalınan Kayahan'ın 'Mor Menekşe' şarkısıyla kutlamışlar ve ezeli rakiplerinin o sezon giydiği mor formaya göndermede bulunmuşlardı. Galatasaray taraftarları da Fenerbahçe'ye ligin ikinci yarısı için Mustafa Ceceli'nin popüler şarkısı 'Kanaryam'la cevap vermeye hazırlanmıştı. Galatasaray taraftarları forumlarda bu şarkıyı ezberlemeye başlamış ancak maç berabere bitmişti.





'Yıkılmadım, ayaktayım'



Biraz daha geriye gidebiliriz. 98-99 sezonu Türkiye'yi temsil eden Beşiktaş, çeyrek finalden önceki son turda rakibi Valerenga'ya ilk maçta deplasmanda 1-0 yenilmiş. İnönü'deki rövanşta tur için 2 farklı galibiyet gerekmekte... Ancak İnönü'deki maç 3-3 bitince Karakartalları adeta yıkmıştı. Bu maçtan dört gün sonra Beşiktaş, Adanaspor'un karşısına çıkıp bu takımı yenince statta dakikalarca o dönem çok meşhur olan 'Yıkılmadım, Ayaktayım' şarkısı çalınmıştı. Bu şarkıya stattaki on binlerce taraftar da eşlik etmişti. 2007'de Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş'ın, Liverpool'u 2-1 yendiği maçtan sonra statta 'Memleketim' ve 'Türkiyem' şarkıları çalınmıştı. Ancak bu şarkıların çalınma sebebi Liverpool'a bir gönderme yapmak değil o günlerde artan terör olaylarına tepki ve şehitlere saygı göstermekti.





Anadolu takımları "Gördün mü?" diyor





Son olarak şunu da hatırlatmak gerekir. Elbette sadece dört büyükler statta şarkı çalmıyor. Anadolu takımları da sahasında galibiyet yaşadığı maçlarda çeşitli şarkılar çalıyor. Genellikle yöresel ya da oyun havaları çalınırken 'Gördün mü' bunlardan en çok tercih edileni. Futbol oynandıkça statlarda da şarkılı göndermeler yapılmaya devam edilecek. Karşı takım taraftarlarını rahatsız etse de şarkıların şikeden, şiddetten ve küfürlü tezahüratlardan daha iyi olduğu konusunda sanırız herkes hemfikir.