Bir şampiyonun hikayesi!



Formula 1'de (F1) sezonun son yarışını 5. sırada bitiren McLaren'in İngiliz pilotu Lewis Hamilton şampiyonluk ipini göğüslerken, F1 tarihinin de en genç şampiyonluk yaşayan pilotu oldu.





Müthiş bir mücadelenin ardından son virajda Toyota pilotu Timo Glock'u geçen Hamilton şampiyonluk için ihtiyacı olan 4 puanı aldı ve 98 puanla şampiyonluğa uzandı. Kendi evinde yarışan ve çok başarılı bir mücadeleyle yarışı birinci bitiren Ferrari'nin Brezilyalı pilotu Felipe Massa ise 97 puanla Dünya İkincisi olarak sezonu tamamladı.



23 yaş 300 günlükken 2008'i şampiyon olarak kapatan Hamilton F1 tarihinin en genç dünya şampiyonu unvanını alırken, İspanyol Fernando Alonso'nun 2005 yılında kırdığı 24 yaş 58 günlük rekoru da tarihe gömdü.



Hamilton ayrıca Damon Hill'den sonra şampiyonluk yaşayan 9. Britanyalı oludu. Damon Hill, 1996 yılında Williams Renault adına mutlu sona ulaşmıştı.



Hamilton geçtiğimiz sezon 22 yaşındayken de şampiyonluğa çok yaklaşmış ancak çaylak sezonunda son yarışta yine Interlagos Pisti'nde 7. olabilmiş ve şampiyonluğu Ferrari'den Kimi Raikkonen'e kaptırmıştı.



Lewis Hamilton



7 Ocak 1985 tarihinde İngiltere'nin Stevenage Bölgesi'nde dünyaya gelen Lewis Hamilton bir beyaz anne ile siyahi bir babanın oğludur.



Henüz çok kısa olan yarış tarihine Hamilton başarı basamaklarını çok hızlı tırmanarak dikkat çekiyor. Hamilton genç yaşına karşın F1'de 35 yarış koşarken, 1 kez dünya şampiyonu oldu, 9 kez yarış kazandı, 22 kez podyum gördü ve 13 kez 'pole pozisyonu' elde etti.



Hamilton tıpkı dünya şampiyonluğu için yarıştığı Felipe Massa gibi yarışa karting pistlerinde küçük yaşlarda başladı. Henüz 8 yaşında karting pistlerinde boy gösteren Hamilton'ın hayatı ise 10 yaşında McLaren'in patronu Ron Dennis'le tanışmasıyla değişti.



McLaren hemen Hamilton'ı genç yetenekleri geliştirme programına dahil etti. 13 yaşında McLaren'in gelişim programında boy gösteren Hamilton 2003 yılında İngiltere'de Formula Renault Şampiyonası'nda mutlu sona ulaşarak kendini gösterdi.



Hamilton F3 Euroseries olarak bilinen Formula'nın 3. basamağında 2005 yılında 15 yarış kazanarak bir kez daha dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 2006 yılında apar topar Formula 1'in bir alt basamağı GP2'ye alındı. Hamilton GP2'deki ilk çaylak yılında şampiyonluk ipini göğüsledi ve bir anda kendisini Formula 1 pistlerinde dünyanın en önemli pilotlarının arasında buldu.



2007 yılında F1'deki ilk çaylak sezonu olmasına karşın inanılmaz yarışlar çıkartarak dikkat çeken Hamilton, sezonun ilk yarışında Avustralya'da podyumun 3. basamağında kendine yer buldu.



Ferrari'den Massa'nın ardından Bahreyn ve İspanya'da iki kez podyumda ikinci basamağa çıkan Hamilton hemen ardından dünya şampiyonları tarihinde yarış kazanan en genç pilot olarak tarihe geçti. Bruce McLaren'in rekorunu tarihe gömen Hamilton, Kanada GP'sinde ise yine kariyerinin ilk 'pole pozisyonunu' aldı ve yarışı da kazandı.



Sezon boyunca inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Hamilton sezonun son yarışı olan Brezilya GP'sinde bir anda kendisini şampiyonluk yarışında buldu. Dünya klasmanının ilk sırasındaki takım arkadaşı Alonso'nun 4, ikinci sıradaki Ferrari'den Kimi Raikkonen'in ise 7 puan gerisinde olan Hamilton, Interlagos'ta hayal kırıklığı yaşatan bir yarış çıkardı ve 7. oldu. Şampiyonluk ipini Kimi Raikkonen göğüslerken, Hamilton çaylak sezonun belki şampiyonluğu son yarışta kaçırdı ama başarısıyla F1 tutkunlarına yeni bir yıldızın pistlerde olduğu izlenimini verdi.



2008 sezonu başlamadan Fernando alonso McLaren'den ayrıldı ve Renault'ya döndü. Alonso'nun yerine ise Heikki Kovalainen getirildi. Hamilton McLaren-Mercedes takımıyla 5 yıllık sözleşme imzaladı ve 2012 yılına kadar takımda kalmayı kabul etti.



2008 sezonuna istediği gibi başlayamayan Hamilton, Malezya GP'sinde 5. olduktan sonra Bahreyn'de puan alamadı ancak İspanya GP'sinde 3. olarak podyuma çıktı.



Türkiye'de yapılan yarışta Massa'nın ardından ikinci sırayı elde eden Hamilton, Monaco GP'sinden zaferle ayrılarak sürücüler klasmanında ilk sıraya yerleşti.



Kanada GP'sinde pit alanında Raikkonen'in aracına çarpınca 10 sıra geriye düşme cezası alan Hamilton Fransa GP'sinden puansız döndü.



Fransa GP'sinden sonra İngiltere ve Almanya yarışlarında yeniden damalı bayrağı görerek iddiasını sürdüren Hamilton, Belçika ve Japonya GP'lerinin ardından Çin'de yeniden mutlu sona ulaştı ve sezonun son yarışı olan Brezilya GP'sinde 7 puan önde girdi. Ve Brezilya GP'sinde unutulmaz bir yarış sonunda son virajda Timo Glock'u geçen Hamilton şampiyonluk için ihtiyacı olan beşinciliğe ulaştı ve genç yaşında dünya şampiyonu olarak tarihe geçti.





