'Bir 'sağlık haberi' istendiğinde nasıl farklı açılardan verilir'

Kürşat Bumin

(YeniŞafak, 21 Mart 2012)

Geçen hafta medyada yer alan bir "sağlık haberi", bir haberin -istendiğinde- nasıl farklı açılardan verilebileceğinin iyi bir örneğiydi.

Haberin veriliş tarzını önce internette yer alan bazı haber sitelerinin başlıklarından örneklerle gözden geçirilem:

Farklıhaber: "Sağlıkta vatandaşı üzecek 'yüzde 90' kararı" / Medya 73: "Vatandaşın özel hastanelere ödeyeceği pay % 20 arttı" / Memurlarnette:"Özel hastanelerin vatandaşlardan alacağı katkı payı artırıldı" / Memurname: "Bu uygulama vatandaşı yakacak" / Olayhaber: "Vatandaşı üzecek karar" / Haberhilal: "Özel hastanelere gideceklerin dikkatine".

Şimdi de bu haberin bazı gazetelerde yer alış biçimine bakalım: Evrensel Gazetesi: "AKP'den özel hastanelere kıyak" / Milliyet: "Özel hastanelerin alacağı pay yüzde 20 artırıldı" / Zaman: "Özel hastanelerin alacağı pay yüzde 20 arttı"

Bu iki grup haber kaynağından ilkine girenlerin arasından seçtiğimiz örneklerin bu "sağlık haberi"ni hizmetten yararlananlar açısından verdiği görülüyor. Bakanlar Kurulu'nun habere konu olan kararına kadar özel hastanelerde %70'e kadar ilave ücret ödeyen "vatandaşlar"ın bundan böyle %90'a kadar pay ödeyeceklerinin altı çizilmiş.

İkinci gruba giren haber kaynakları örneklerine (gazeteler) bakacak olursak, bunlar içinde sadece Evrensel gazetesinin ilk grubun gelişmeye yaklaşımını paylaştığını ("AKP'den özel hastanelere kıyak" haber başlığı ile) görüyoruz.

Örnek olarak seçtiğimiz diğer iki gazetede yer alan konuyla ilgili haberlerde ise bir "kayıtsızlık" hakim. Bu haberlerin sağlık hizmeti alanların bundan böyle zamlı olarak yapacağı ödemeyi hiç sorgulamak gibi bir niyetleri olmadığı anlaşılıyor. Bu haberlere biraz daha yakından bakınca, SGK Başkanı Fatih Özer'in 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri sırasında (tam da günü imiş yani!) söz konusu ilave artışı "müjdeleyen" açıklamasının aynen merkeze yerleştirildiği görülüyor.

Birbirinden çok farklı iki gazetenin (Zaman ve Milliyet) söz konusu haberlerinde yer alan şu cümleler gibi: "SGK Başkanı Fatih Acar, 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında yaptığı açıklamada, özel hastanelerin yüzde 70 oranında aldığı farkın yüzde 90'a yükseltilebileceğini kaydetmişti. Acar, özellikle büyük şehirlerde artan maliyetler nedeniyle sıkıntı yaşayan özel hastanelerin bu sayede sorunlarının giderilmiş olacağına dikkat çekmişti."

Şaşırtıcı olan bir diğer husus (iki gazetenin de Cihan Haber Ajansı'ndan çalıştığı belli olsa da) Zaman ve Milliyet'in bu "sağlık haberi"ni verirken yorumlarına başvurduğu kaynakların da aynı olması. İlave payın %70'den %90'a yükseltilmesini her iki gazete de Özel Bahar Hastanesi Başhikimi Op. Dr. Ömer Kurt'a yorumlatmış. Kurt'un konuya ilişkin yorumu da (şaşırtıcı bir husus daha!) aynı: "Ömer Kurt, düzenlemenin özel hastanelere kısmen de olsa nefes aldıracağını söyledi."

(Bu arada Radikal'in bir farklılık yaratmak amacıyla bu yorumu Özel Sağlık Kuruluşları Derneği Başkanı Dr. Reşat Bahat'a yaptırdığını da not edelim. Bahat'ın konuya ilişkin açıklaması da şöyle: "Bu sorunları tam olarak gidermez. Yine de %90, 70'ten büyüktür. Bu karar bizim için 'Yetmez ama evet'tir."

Görüyorsunuz; gazeteler okurlarına, özel hastanelerden sağlık hizmeti alanların bundan böyle ödeyeceği %20'lik fark sorununu hepten unutmuş biçimde elbirliği ile özel hastanelerin sorunlarının kısmen de çözülmüş olduğunu müjdelemekle meşgul! Bravo doğrusu...

Haber sitelerinin bazılarında (ve Evrensel gazetesinde) hizmet alanları merkeze konarak yapılmış haberleri saymazsak, gazetelerin bu pay artışını sorgulamaya hiç mi hiç niyetleri olmadığı anlaşılıyor. Oysa bakın Türk Tabibler Birliği İkinci Başkanı Prof. Dr. Özdemir Aktan, pay artışıyla ilgili olarak ağzı alınmayan hangi soruna işaret ediyor:

"SGK'nın ameliyat ve tedavi için ödediği rakamlar gerçekçi rakamlar değil. Yani bir muayene ücretine 35 TL verdiğinde bunun içinde birçok tetkik de yer alıyordu. Bu nedenlerden dolayı (özel hastaneler) bu zammı uzun zamandır istiyorlardı."

Demek ki, "sağlık haberi" -gözden geçirdiğimiz örneklerde olduğu gibi- özellikle "özel hastaneler"in yanında saf tutarak yapılabilecek türden bir haber türü değildir. Öncelik tabii ki bu alandaki gelişmeleri sağlık hizmeti alanların açısınden değerlendirmelere tanınmalıdır.