Bir sağdan adam astık bir soldan!

T24 - Kenan Evren 12 Eylül 1980 darbesinde idam cezaları uygulanırlen nasıl bir denge gözettiklerini anlattı...

Erdoğan'ın ağlayarak adlarını andığı 12 Eylül cuntasının idam etiği gençlerle ilgili olarak, "asılan bir solcuyla denge kurmak için bir de sağcı idam etmek istediler" dedi. Cuntanın başı Kenan Evren nasıl bir denge gözettiklerini anlattı...

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan dünkü grup toplantısında 12 Eylül’de, sağcı ve solcu gençlerin ayırt edilmeden denge kurulmak adına yargılanmadan asıldığını söyledi.

Adına “Şafak Türküsü” şiir yazılan simge isimlerden Necdet Adalı’dan birkaç saat sonra idam edilen 22 yaşındaki ülkücü genç Mustafa Pehlivanoğlu’nun ailesine yazdığı duygu yüklü son mektubu okurken kelimeler boğazına düğümlenen ve ağlayan Başbakan Erdoğan, “12 Eylülcüler kendi ifadeleriyle asılan bir solcuyla denge kurmak için bir de sağcı idam etmek istediler.” dedi.

Başbakan Erdoğan’ın sözlerini, 12 Eylül’ün mimarı ve eski Cumhurbaşkanı Kenan Evren de doğruladı.

12 Eylül 1980 Askeri Darbesi'nden sonra Devlet Başkanı unvanını alan ve 1982 Anayasasının halkoyuna sunulup yürürlüğe girmesi ile birlikte Türkiye'nin 7. Cumhurbaşkanı seçilen Kenan Evren, “Ben sağ ve sol ayrımı yapmadım… Bir tane sağdan bir tane soldan astık” dedi.

Kenan Evren şunları kaydetti: Ben sağ ve sol ayrımı yapmadım. Hatta o kadar ki mahkum olanlar, idam cezası alanlar var. Mesela sağdan bir tane mahkumun idamından sonra, bekletirdim. Sonra soldan bir tane idam ettirip, mahkum bekletirdim. Yani bir tane sağdan bir tane soldan adam astık. Sırf denge olsun diye buna dikkat ettim.



