'Bir Robinhom yoktu'



Chelsea'deki görevine son verilen Felipe Scolari, eski takımında oyunun kaderini değiştirecek oyuncu bulamadığını söyledi. Brezilyalı teknik adam, bu nedenle Real Madrid'den Robinho'yu almak istediklerini, ancak başaramadıklarını açıkladı.





İngiltere'nin Chelsea takımından kısa bir süre önce gönderilen Brezilyalı teknik direktör Luiz Felipe Scolari, 'kovulma' detaylarını ''France Football Magazine'' dergisiyle paylaştı.



Brezilyalı teknik adam, Chelsea'yi çalıştırdığı dönemde, art arda alınan kötü sonuçları ve sonrasında gönderilmesini, eski takımında oyunun kaderini değiştirebilecek türden bir oyuncunun olmamasına bağladı.



Scolari, takımdaki bu eksiği sezon başında gördüğünü ve bu amaçla vatandaşı Robinho'yu Real Madrid'den transfer etmek istediklerini ifade etti.



Luiz Felipe Scolari, Robinho'nun oyun içerisinde riskler alabildiğini, korkmadan dribling yapabildiğini söyleyerek, yıldız futbolcuyu övdü.



Brezilyalı çalıştırıcı, Fildişi Sahili'nin yıldız santrforu Didier Drogba'yı neden oynatmadığına yönelik bir soruya, ''Benim taktik sistemim ile Drogba'nın oyun stili birbirine uymuyordu. Drogba ve Anelka arasında bir seçim yapmam gerekiyordu. Ben de tercihimi Anelka'dan yana kullandım'' dedi.



Scolari, çalıştırdığı takımlarda her zaman bir 'aile' havası olduğunu söylerken, Chelsea'de bunu bulamadığını da sözlerine ekledi.

