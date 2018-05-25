Bir rektörü görevden alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 üniversiteye atama

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Antalya AKEV Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hayati Aktaş'ı görevinden aldı. Erdoğan, Bilkent, İstanbul Gedik ve Özyeğin Üniversitelerine de rektör atadı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yükseköğretim Kanunu'nu uyarınca, mütevelli heyetinin teklifi ve Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) kararı üzerine, Antalya AKEV Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hayati Aktaş'ı rektörlük görevinden aldı.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre Erdoğan İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğü'ne yeniden Prof. Dr. Abdullah Atalar, İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Zafer Utlu, Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğü'ne yeniden Prof. Dr. Feride Esra Gençtürk atandı.