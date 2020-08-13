Bir rekor daha; vatandaşların döviz ve altın hesapları 220 milyar dolara dayandı!

Merkez Bankası'nın bugün açıkladığı verilere göre Türkiye'de yerleşiklerin döviz ve altın birikimi 7 Ağustos'ta, bir hafta öncesine kıyasla 6 milyar dolar artarak 219,51 milyar dolara ulaştı.

220 milyar dolara dayanan döviz mevduat hesaplarının, 136 milyar dolarını gerçek kişilerin hesapları oluştururken şirket hesaplarının büyüklüğü ise 83 milyar 505 milyon dolara yükseldi.

Reuters, bu seviyenin Türkiye'deki döviz ve altın birikimleri açısından bir rekor olduğunu aktardı.

Türk lirası son günlerde tarihinin en değersiz seviyelerine gerilemişti. Birikimlerinin değer kaybetmesinin önüne geçmek isteyen bazıları, TL yerine altın veya başka para birimlerini tercih ediyor.