Bir rekor daha gelir mi?

Galatasaray Teknik Direktörü Frank Rijkaard, Eskişehirspor maçı öncesi takımını mücadeleye motive edebilmek için dünkü idmanda öğrencileriyle bir toplantı yaptı.

Elde edilen sonuçlara bakıldığında, şu ana kadar her şeyin gayet iyi gittiğini vurgulayan Hollandalı hoca, özellikle son haftalarda ortaya konan futbolun yetersiz olduğunu belirtip, “Maçlar kağıt üzerinde kazanılmaz. Sonuca gitmek için, iyi oynamalı, mücadele etmelisiniz. Rakiplerin ismi hiç önemli değil. Ayrıca Eskişehirspor, şu an bu ligin en iyi takımlarından biri. Biz yine sahaya çıkıp, kendi futbolumuzu oynayıp, iyi mücadele ederek ve en önemlisi yardımlaşarak sonuca gideceğiz. Bunu biliyorum, ama kazanmak yetmez. Artık öndeyken skoru nasıl korumanız gerektiğini biliyorsunuz. Bu kez sizden atabildiğiniz kadar gol atmanızı istiyorum” diye konuştu.

Böylesi hiç olmadı

Sarı-Kırmızılı ekibin başında ligde 6’da 6 yapan ve Eskişehirspor maçında bu tabloyu 7’de 7’ye çıkarmayı planlayan Rijkaard, kendi kariyerinin de en iyi başlangıcına imza atmış durumda. Rijkaard daha önce ne Barcelona’da böyle bir grafik yakalamıştı, ne de Sparta Rotterdam’da. Yardımcısı Neeskens’in yanı sıra kondisyonerler Roca ve Carlos’la birlikte müthiş bir uyum sağlayan Rijkaard’a övgü yağdıran Galatasaray Başkanı Adnan Polat, “Avrupa’nın en iyi teknik heyeti bizde” diyerek güvenini ortaya koymuştu.

Kontrat uzayabilir

İspanya’da da Rijkaard yakından takip ediliyor. Ülkenin önde gelen gazeteleri 47 yaşındaki hocanın performansı hakkında her hafta geniş analizler yayınlıyor. Barcelona’nın başında Şampiyonlar Ligi ve La Liga’da şampiyonluk gibi çok büyük başarılar yakalayan Hollandalı teknik adam, yeniden Avrupa devlerinin gözdesi haline geldi. Zira bir süre önce de İtalyan medyası, Milan’ın sezon sonunda bir kez daha operasyona gidip Leonardo’yla yolların ayrılacağını ve göreve Rijkaard’ın getirileceğini iddia etmişti.