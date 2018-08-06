Bir rekor da tahvil faizinde

Türkiye'de tahvil faizleri, dolar/TL'deki yükselişle birlikte rekor seviyelerdeki seyrini sürdürüyor.

Dünya gazetesinin haberine göre, 10 yıllık tahvillerin bileşik faizi, bugün 40 baz puanlık artışla rekor seviye olan yüzde 19.59'a çıktı. Gösterge faiz, son beş gün içerisinde toplam 124 baz puan yükselmiş oldu.

2 yıllık gösterge tahvil faizi ise haftanın ilk işlem gününde 16 baz puan artarak yüzde 21.84 seviyesinde seyrediyor.

Dolar/TL, 4.19 TL seviyesine dayandı.

Analistlere göre, ABD yaptırımlarına 'aynı şekilde karşılık verme' kararı tansiyonun daha da artacağını ve daha fazla ABD yaptırımı gelebileceğini gösteriyor. ABD ile siyasi ilişkilerin gerilmeye devam etmesi TL varlıklarda satışların artmasına neden olabilir.

TL tarafındaki bozulmanın yanı sıra tahvil tarafında asıl endişe yaratan unsurun yükselen enflasyon olduğunu belirtiyor. Enerji zamları, ekmek, süt, ulaşım vs. gibi diğer olası zamların enflasyon görünümünü olumsuz kıldığı vurgulanıyor.