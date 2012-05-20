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Bir radyolog bulabilmek için 8 saatte 4 hastane dolaştı

Zeytinburnu’nda kolunu asansöre sıkıştıran 36 yaşındaki Özcan Kılıç, yakınları tarafından ambulansla 8 saat boyunca 5 hastane dolaştı.

20 Mayıs 2012 07:59

Zeytinburnu’nda kolunu asansöre sıkıştıran Özcan Kılıç (36), yakınları tarafından ambulansla 8 saat boyunca 5 hastane dolaştı. Özcan Kılıç’ın yakınları, nöbetçi radyolog olmadığı için dolaştırıldıklarını iddia etti. Özcan Kılıç, sevk edildiği Bakırköy Dr. Sadi Konuk Devlet Hastanesi’nde ameliyata alındı

Milliyet'in haberine göre, saat 19.00 sıralarındaki kazadan sonra çalışma arkadaşları Özcan Kılıç’ı önce İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Burada yaklaşık 4 saat boyunca bekletilen Kılıç, nöbetçi radyolog olmadığı gerekçesiyle tedavi göremedi. Ultrason cihazı olmasına rağmen kullanacak radyolog olmadığı için başka hastanelerden yardım istendi.

Özcan Kılıç, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Ancak burası da  Kılıç’ı kabul etmeyerek Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk etti. Kılıç, beyin tomografisi çekildikten sonra radyolog olmadığı gerekçesiyle tekrar İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirildi. İstanbul Sağlık Müdürlüğü, konuyla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.

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