T24 LogoT24 Logo
Spor

Bir protez bacağa Konya'ya transfer oldu!

Konya Engelli Gücü’nün yeni transferi Ganalı oyuncu Yeboah Atta’nın, protez bacak karşılığında sözleşme imzaladığı

06 Haziran 2011 03:00

T24 - Konya Engelli Gücü’nün yeni transferi Ganalı oyuncu Yeboah Atta’nın, protez bacak karşılığında sözleşme imzaladığı ve başka hiçbir talepte bulunmadığı öğrenildi.

Protez bacak imzayı attırdı!

İyi bir golcü almak için kolları sıvayan Konya Engelli Gücü, Ampute Gana Milli Takımı’nın yıldız forveti Atta’ya transfer teklifinde bulundu. Teklifi, çocukluğundan beri sakat olan sol bacağına protez takılması karşılığında kabul eden Atta, Şubat 2011’de 1,5 yıllık sözleşmeye imza attı.

Sezonun sona ermesinin ardından sabırsızlıkla protez bacağın takılacağı günü beklediğini ve protezin takılmasıyla çok daha iyi bir performans ortaya koyacağını vurgulayan Atta, ailesiyle telefon ve internetten görüşerek hasret giderdiğini belirtti.

Atta’ya protez bacak takılması için girişimlerini sürdürdüklerini ve bir protez bacağın ortalama fiyatının 3 bin lira olduğunu ifade eden Teknik Direktör Sinan Ekinci ise “Protez için bir hastaneyle görüşüyoruz. Sezon başlamadan Yeboah protezine kavuşacak” dedi.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24