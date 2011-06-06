Bir protez bacağa Konya'ya transfer oldu!

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İyi bir golcü almak için kolları sıvayan Konya Engelli Gücü, Ampute Gana Milli Takımı’nın yıldız forveti Atta’ya transfer teklifinde bulundu. Teklifi, çocukluğundan beri sakat olan sol bacağına protez takılması karşılığında kabul eden Atta, Şubat 2011’de 1,5 yıllık sözleşmeye imza attı.Sezonun sona ermesinin ardından sabırsızlıkla protez bacağın takılacağı günü beklediğini ve protezin takılmasıyla çok daha iyi bir performans ortaya koyacağını vurgulayan Atta, ailesiyle telefon ve internetten görüşerek hasret giderdiğini belirtti.Atta’ya protez bacak takılması için girişimlerini sürdürdüklerini ve bir protez bacağın ortalama fiyatının 3 bin lira olduğunu ifade eden Teknik Direktör Sinan Ekinci ise “Protez için bir hastaneyle görüşüyoruz. Sezon başlamadan Yeboah protezine kavuşacak” dedi.