Bir protestocunun öldürülmesinin ardından Kremlin'nden Minsk'e tepki

T24 Dış Haberler

Rusya, Belarus'ta süren hükûmet karşıtı protestolarda bir protestocunun öldürülmesinin ardından Minsk'e tepki gösterdi.

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, protestoculara uygulanan şiddetin "sakıncalı ve kabul edilemez olduğunu söyledi.

Peskov, bu açıklamadan hemen sonra protestocuları da suçlayarak, "Ancak protestocular da güvenlik güçlerini provoke eden şeyler yapmıyormuş gibi davranmak imkansız" dedi.

Belarus'ta tansiyon geçen hafta eski bir asker olan sanat öğretmeni Roman Bondarenko'nun polis tarafından öldürülmesiyle yükseldi. Görgü tanıklarına göre güvenlik güçleri çıkan tartışmanın ardından Bondarenko'yu dövdü ve gözaltına aldı. Kısa süre sonra hastaneye kaldırılan Bondarenko, burada beyin hasarı nedeniyle hayatını kaybetti.

Belarus'ta protestolar muhalefetin geçen 9 Ağustos'ta yapılan seçim sonuçlarının şaibeli olduğunu söylemesinin ardından başlamıştı. Merkezi Seçim Komitesi, sonuçlara göre geçerli oyların yüzde 80'ini 26 yıldır iktidarda olan Aleksandır Lukaşenko'nun aldığını açıkladı.

Seçimlerin akabinde başlayan eylemlerde yüzlerce protestocu gözaltına alınırken polis çok sert müdahalelerde bulundu.