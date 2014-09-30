Bir propaganda videosu daha yayınlandı

İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, IŞİD örgütü salı sabahı erken saatlerde
kaçırılan foto muhabiri John Cantlie'nin videosunu yayınladı. Görüntülerde rehineye,
ABD’nin IŞİD örgütüyle mücadeledeki stratejisini
eleştirdiği bir konuşma yaptırıldığı
belirtiliyor.
Örgütün yayınladığı videoda, 43 yaşındaki rehinenin ABD Başkanı Barack Obama'nın
stratejisini ve Irak'ta düzenlenen hava saldırılarını eleştirdiği bildiriliyor. Ayrıca
rehineye Özgür Suriye Ordusu'nun disiplinsiz olduğu, yolsuzluk yaptığı ve etkin
olmadığının söyletildiği belirtiliyor. ABD, Suriyeli isyancılardan kurulan Özgür Suriye
Ordusu'na, IŞİD örgütüyle mücadele kapsamında askeri eğitim vermerk istediklerini
açıklamıştı.
IŞİD örgütü son videolarda rehinelerine propaganda amaçlı konuşmalar yaptırmaya
başladı. Seri şeklinde hazırlanan videoda, İngiliz foto muhabiri John Cantile'a da tıpkı
diğer rehineler gibi turuncu bir tulum giydirildiği belirtiliyor. Videonun, 'bir sonraki
videoyu da izleyin' isteğiyle sonlanıyor.
Gazeteci ve foto muhabiri John Cantlie,
2012 Kasım ayında Suriye'de kaçırılmıştı.
İngiltere basını, İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nın videonun içeriğini incelemeye aldığına
yer verdi.