Bir propaganda videosu daha yayınlandı

İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, IŞİD örgütü salı sabahı erken saatlerde

kaçırılan foto muhabiri John Cantlie'nin videosunu yayınladı. Görüntülerde rehineye,

ABD’nin IŞİD örgütüyle mücadeledeki stratejisini

eleştirdiği bir konuşma yaptırıldığı

belirtiliyor.

Örgütün yayınladığı videoda, 43 yaşındaki rehinenin ABD Başkanı Barack Obama'nın

stratejisini ve Irak'ta düzenlenen hava saldırılarını eleştirdiği bildiriliyor. Ayrıca

rehineye Özgür Suriye Ordusu'nun disiplinsiz olduğu, yolsuzluk yaptığı ve etkin

olmadığının söyletildiği belirtiliyor. ABD, Suriyeli isyancılardan kurulan Özgür Suriye

Ordusu'na, IŞİD örgütüyle mücadele kapsamında askeri eğitim vermerk istediklerini

açıklamıştı.

IŞİD örgütü son videolarda rehinelerine propaganda amaçlı konuşmalar yaptırmaya

başladı. Seri şeklinde hazırlanan videoda, İngiliz foto muhabiri John Cantile'a da tıpkı

diğer rehineler gibi turuncu bir tulum giydirildiği belirtiliyor. Videonun, 'bir sonraki

videoyu da izleyin' isteğiyle sonlanıyor.

Gazeteci ve foto muhabiri John Cantlie,

2012 Kasım ayında Suriye'de kaçırılmıştı.

İngiltere basını, İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nın videonun içeriğini incelemeye aldığına

yer verdi.

