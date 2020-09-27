Bir profesör hakkında daha taciz suçlaması: Üzerinin örtülmesinden korkuyoruz

Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden 10 öğrenci, Aralık 2019’da fakülte dekanlığına başvurarak son sınıf öğrencilerinin uygulamalı eğitim aldığı ‘multidisipliner klinik’in koordinatörü Prof. Dr. Z.E.B.’nin sözlü ve fiili tacizlerine maruz kaldıklarını iddia etti. Suçlamalar üzerine üniversitede bir komisyon oluşturuldu. Şikâyetçi öğrenciler, arkadaşlarını da tacizin tanığı olarak gösterdi. Tanık öğrenciler taciz iddialarını doğruladı.

Aylarca devam eden bu süreçte son sınıf öğrencileri mezun oldu. Okulun 10 aydır yürüttüğü soruşturma ise henüz sonuçlanmadı. Öğrenciler “Üzerinin örtülmesinden korkuyoruz” derken iddiaların odağındaki Prof. Z.E.B. ise ‘iftira’ dedi.

Hürriyet’in ulaştığı ifadelerden o taciz suçlamalarına dair detaylar:

Öğrenci 1: “Toplantı odasından çıkarken bir anda kapıda durdu, ben de durdum. Sonra da elini kalçama attı. Başka bir gün sabah çalıştığım dişçi koltuğu ve eklerini (BOX) hazırlıyordum elini belime attı ve bir süre öyle kaldı. ”

Öğrenci 2: “Kresuar (dişçi koltuğunun lavabosu) önünde eğilmiş çalışıyordum. Z.E.B. Hoca arkamdan gelerek omuzlarımdan tuttu ve geriye çekti. Kulağıma eğilerek ‘Kresuarı yalasan aynı şey, ikinci maskeyi taksan daha iyi olur’ dedi ve bel hizamdan beni sıvazlayıp ‘Hadi devam et’ dedi ve gitti.

Şahit Öğrenci: “Z.E.B. Hoca’nın B.’nin kalçasını ellediğini gördüm. B.’nin BOX’ının içine kadar geldi, anlamsız bir şekilde etrafa baktı. B.’ye yaklaştı. Elini beline koydu ve sıvazladı.”