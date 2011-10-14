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Bir polis ''tanık'' sıfatıyla ifade verdi ANKARA (A.A)

14 Ekim 2011 22:32

-Bir polis ''tanık'' sıfatıyla ifade verdi ANKARA (A.A) - 14.10.2011 - Özel yetkili Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliğince bazı faili meçhul cinayetlere ilişkin olarak yürütülen soruşturma kapsamında bir polisin ''tanık'' sıfatıyla ifadesine başvuruldu. İfade veren polisin, ''Kumarhaneler Kralı'' olarak bilinen Ömer Lütfi Topal'ın öldürülmesi olayına karıştığı ileri sürülen ve Ayhan Çarkın'ın da arasında bulunduğu bazı Özel Harekat polislerini gözaltına alan ekipte görev yaptığı bildirildi. Soruşturmayı yürüten özel yetkili Cumhuriyet Savcısı Hakan Yüksel'e ifade veren polis, daha sonra adliyeden ayrıldı. Ömer Lütfi Topal, 1996'da, İstanbul'da evine giderken uzun namlulu silahlarla yapılan saldırıda yaşamını yitirmişti. Cinayetle ilgili olarak Topal'ın eski iş ortakları Ali Fevzi Bir ve Sami Hoştan ile özel harekatçı polisler Ercan Ersoy, Ayhan Çarkın, Oğuz Yorulmaz ve Mustafa Altunok ile sigortacı Serdar Özdağ ve Haluk Kırcı, Beyoğlu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmıştı. Mahkeme, ''Mahkumiyetlerine yeterli, kesin ve inandırıcı kanıt elde edilemediği'' gerekçesiyle bu kişilerin beraatına karar vermişti. Savcı Yüksel, soruşturma kapsamında Topal'ın öldürülmesine ilişkin dava dosyasını, Beyoğlu 1. Ağır Ceza Mahkemesinden istemişti.

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