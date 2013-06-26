Bir polis şiddeti örneği de Sancaktepe'den

İstanbul Sancaktepe’de yapılan bir gösteri sırasında olaylarla hiçbir ilgisi bulunmayan servis şoförü Hakan Yaman'ı dövüp sokak ortasında bırakan 5 polise ait görüntüler ortaya çıtkı. Videoda polisler tarafıdnan sürüklenip sokakğa bırakıldığı görülen Hakan Yaman'ın avukatı Elif Eylem Kınacılar, Yaman'ın vücudunda kırıklar olduğunu, görme kaybı ve yanıklar bulunduğunu belirterek, adli tıp raporunu da savcılığa sundu.

Alnı, burnu ve çenesi kırıldı

Milliyet gazetesinden Gökçer Tahincioğlu'nun haberine göre, polisler bölgeden uzaklaşınca yaralı Hakan Yaman çevrede bulunanların yardımıyla ilk olarak Sancaktepe Bölge Hastanesi’ne götürüldü. Yaman’ın durumu ağır olduğu için ilk müdahaleden sonra Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Burada adli muayene raporu düzenlendi. Ekleriyle birlikte savcılığa teslim edilen raporda, Yaman’ın hastaneye darp sebebiyle getirildiği, başında ve yüzünde ciddi hasar oluştuğu, elmacık ve çene kemikleri ile alın ve burun kemiklerinin kırılmış olduğu, darp neticesinde sol gözde görme kaybı meydana geldiği belirtildi.



Avukat Kınacılar'ın dün İstanbul Anadolu Kartal Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği suç duyurusu dilekçesinde şöyle denildi:



"Hakan Yaman, 3 Haziran 2013 günü saat 22.30-23.00 sıralarında Sancaktepe Birgül Sokakta bulunan evine gitmek için Sancaktepe Demokrasi Caddesi'nden geçmekte iken TOMA'da görevli 5 polis tarafından ölümüne kast edercesine saldırıya uğramış, gözünü kaybetmiş, ciddi bir şekilde yaralanmıştır.

Servis şoförü olarak çalışmakta olan Yaman, aracını park ettikten sonra evine gitmekte iken, o tarihte vuku bulan olaylarla ilgisi yokken (olsa bile uğradığı saldırının hukuki geçerliği yoktur) bölgede görev alan polis memurları ve TOMA'da görevli polislerin müdahale etmesi sonucu atılan gaz bombası ile sağ karın boşluğundan vurulmuştur. Yere düşmesi üzerine 5 kişilik kolluk kuvveti grubu tarafından yerde sürüklenerek ve dövülerek işkence edilmiş, bu sırada polislerden biri tarafından gözüne sert bir cisim sokularak gözü çıkarılmıştır. Yerde haraketsiz kalan Hakan Yaman o sırada yakında yanmakta olan ateşin içine polisler tarafından atılmıştır.

Olay tartışmasız biçimde işkencedir. Çünkü 5 polis dakikalarca darp etmiş, yetmemiş gözünü çıkarmış, o da yetmemiş ölmesi için ateşe atmıştır. Tüm bu olay silsilesi kayıtlar ve videodan da görüleceği üzere şüpheliler canavara bir hisle bu eylemlerini gerçekleştirmiştir.

Yaman'ın öldüğünü düşünen polisler olay yerinden uzaklaşmıştır. Polis memurlarının uzaklaşmasından sonra kendi çabasıyla ateşken çıkmış ve çevredeki insanların yardımı ile Sancaktepe Bölge Hastanesi'ne kaldırılmıştır. Burada mağdurun durumu ağır olduğu için ilk müdahale yapılamamış ve Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmiştir. Adli raporda da belirtildiği üzere, Yaman'ın baş ve yüz kısımnda ciddi hasar oluşmuş, elmacık ve çene kemikleri ile alın ve burun kemikleri kırılmış, sol gözde görme kaybı meydana gelmiş ve vücudun muhtelif kısımları ciddi şekilde yanmıştır."

Görüntülerde de var

Savcılığa sunulan adli tıp raporunda da Yaman'ın vucüdunda yanık izleri bulunduğu net biçimde belirtildi. Savcılığa sunulan görüntülerde de 5 polisin Yaman'ı sürüklediği, duman çıkan bir yeri üzerine bırakarak olay yerinden ayrıldıkları görülüyor.