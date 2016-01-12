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Dünya
Deutsche Welle

Bir Perulu hayatını kaybetti

Peru hükümetinden yapılan resmi açıklamada bir Perulunun Sultanahmet saldırısında hayatını kaybettiği doğrulandı.

12 Ocak 2016 20:49


Peru Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Sultanahmet saldırısında Perulu bir erkeğin hayatını kaybettiği ve bir kadının da yaralandığı doğrulandı.

Rusya'dan açıklama

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada İstanbul'daki bombalı saldırının teröre karşı bir koalisyonun gerekliliğini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

Bu sabah saatlerinde Sultanahmet Meydanı'nda düzenlenen intihar saldırısında 10 kişi hayatını kaybetmiş, 15 kişi de yaralanmıştı. Hayatını kaybeden 10 turistten 9'unun da Alman olduğu ileri sürülüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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