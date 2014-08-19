Bir 'Penguen' olayı da ABD'de: CNN'e yürüdüler

Binlerce kişi ABD'de yaşanan olağanüstü hali görmeyen CNN'e tepki göstermek için Atlanta'daki merkezi önünde toplandı.

ABD’nin Missouri eyaletine bağlı St. Louis kentinde geçen hafta bir polis tarafından öldürülen 18 yaşındaki siyahi genç Michael Brown için başlayan siyahi isyan bir türlü bastırılamıyor.

Sokağa çıkma yasağının dinlenmemesi üzerine olaylar büyüdü ve askerlere sokağa inme emri verildi.

Öte yandan protestocuların sadece yürümek zorunda bırakıldığı kasabada, durulduğu taktirde polis 1 kez ihtar ediyor, yoksa insanlar gözaltına alınıyor. Muhabirler ise güvenlik güçlerinin baskısı altında, canlı yayınlara gaz bombası atılıyor, foto muhabirleri sıklıkla gözaltına alınıyor.

CNN sessiz, binlerce kişi protesto etti

Buna tepki gösteren binlerce kişi CNN'in Atlanta'daki merkezi önünde toplandı. Göstericiler Mike Brown'ı andı, Ferguson'u görmeyen kanal yönetimine tepki gösterdi.

CNN Türk'ün penguen belgeseli simge olmuştu

Gezi Parkı Direnişi'nde polis şiddetini görmezden gelen CNN Türk, olaylar başgösterirken ve polis şiddeti en yüksek noktalara ulaşırken Penguen belgeseli yayınlamış, sonrasında penguen belgeseli basın eleştirisi için bir simge olmuştu.