Bir parti daha 'millet ittifakı'nı destekleyeceğini açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) "seçime katılamaz" kararı aldığı DSP , 24 Haziran 2018'de yapılacak genel milletvekili seçimine ilişkin kararını açıkladı. Buna göre DSP, seçimlerinde Millet İttifakı’nı destekleyecek.

DSP Başkanlık Kurulu’nca dün (17 Mayıs 2018) yayınlanan bildiride, “Demokratik Sol Parti’ye bağlı olan toplum kesimlerine karşı sorumluluğumuz gereği, 16 yıllık iktidarlarında ülkeyi ekonomik, politik ve sosyal yapısı itibariyle tam bir çöküntünün içine sürüklemiş olan AKP’nin karşısında, seçmenlerin Millet İttifakı’na ve bu ittifak içerisinde demokratik sol politikalarımıza en yakın partinin ve Cumhurbaşkanı adayının desteklenmesi gerektiği hususunun kamuoyuyla paylaşılmasına karar verilmiştir” denildi.

Oy verme günü mutlaka sandığa gidilmesi gerektiği de belirtilen bildiride, her seçmenin sandığına sahip çıkması, olası kanunsuzluk ve manipülasyonlara karşı tüm DSP’li avukatların cüppelerini yanlarında bulundurmaları da istendi.

Bildiride, DSP’nin seçimlere girmesinin YSK tarafından “tam kanunsuzluk haliyle” engellendiği de savunularak, bu durum karşısında yürütülen iç hukuk yolları tükendiğinden, yaratılan hak ihlalinin tespiti için Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvurulduğu da belirtildi.