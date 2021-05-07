Bir paragraflık iddianame ile 3 yıl hapsi istenen İlker Başbuğ: Kendi adıma değil, ülkem adına üzülüyorum

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, ‘darbe’ imasında bulunduğu gerekçesiyle hakkında 3 yıl hapis istemiyle bir paragraflık iddianame düzenlenmesine ilişkin olarak, "Kendi adıma değil, ülkem adına üzülüyorum" değerlendirmesini yaptı.

Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin İlker Başbuğ'u aradığını belirterek, "Bir paragraftan oluşan iddianameyi sordum. Önce güldü ve ardından tek kelimeyle yanıt verdi: 'Yorumsuz' Sonra da Başbuğ şu cümleyi kurdu: 'Kendi adıma değil, ülkem adına üzülüyorum.” ifadesini kullandı.

TIKLAYIN | İlker Başbuğ hakkında 'darbe' imasında bulunduğu gerekçesiyle 3 yıla kadar hapis istemi

İlker Başbuğ’un avukatı İlkay Sezer, iddianameyi sosyal medyada paylaşmıştı.