Bir paket sigara 20 TL!

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sigara vergisinin AB'ye paralel olacağını ve Türkiye'de yüzde 65 olan bu verginin AB'deki gibi yüzde 80'e çıkarılacağını söyledi.

Yeni Şafak gazetesinden Sercan Akıncı'nın haberine göre Bakan Şimşek, sigaradan yapılacak zam oranıyla ilgili "Sigaradan alınan vergi Avrupa Birliği'ne paralel olacak" dedi. Buna göre, sigaradan alınan verginin Ocak 2013 itibariyle yüzde 4 yükselerek, yüzde 69'a çıkmasının beklenmesine karşın, AB'de sigaradan alınan vergiler ortalama olarak yüzde 80'ler civarında.

Türkiye'de sigaradan alınan vergide 4 puanlık artışın raflara yüzde 40'lık zam olarak yansımasının beklenmesi üzerine, vergilerin kademeli olarak AB'ye paralel hale getirilmesiyle, sigara kullanıcılarını yüzde 120'lik bir zam bekliyor.

Sigaraya 4 puanlık vergi artışının enflasyona 2 puanlık artış getirmesinin beklenmesinin ardından, alınan verginin AB ortalamasına çıkarılması enflasyona da yaklaşık 6 puanlık yükseliş olarak yansıyacak. Bu vergi artırımlarıyla en düşük sigara fiyatı 10 lira olacakken, bazı markaların paket fiyatı 20 lirayı aşacak.

AB'de minimum yüzde 57 civarında olan sigaradan alınan toplam vergilerin yüzde 80'lere çıkarılmasıyla sadece 2008- 2011 yılları arasındaki sigara tüketimi 10 milyar adet azaldı.