Bir özür de Türk'ten!

DTP Genel Başkanı Ahmet Türk, Mardin'in Midyat İlçesi'nde Süryani Kültür Derneğini ziyaret ederek, 1915 yılında meydana gelen olaylar nedeniyle Süryanilerden özür diledi. Türk, "Belki bu zenginliklerin katledilmesinde bizim de, Kürtlerin de parmağı var. Bugün bir Ermeni ve Süryani kardeşimizi gördüğümüzde onlara bakarken utanç duyuyoruz" dedi.



Mardin'in Midyat İlçesi'ne gelen DTP lideri Ahmet Türk, Genel başkan yardımcısı ve Mardin Milletvekili Emine Ayna, Diyarbakır Milletvekili Aysel Tuğluk ve Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici ile birlikte ilçenin tarihi ve turistik yerlerini gezdi. Türk başkanlığındaki DTP heyeti daha sonra Midyat Süryani Kültür Derneği'ni ziyaret ederek, Başkan Yuhanna Aktaş ve dernek üyeleriyle görüştü. Burada konuşan DTP lideri Ahmet Türk, 1915 olaylarını kast ederek şunları söyledi:



"Yüreğimizde olayların acısını hissettiğimizden dolayı, bir özür dileme ihtiyacını hissediyoruz. Türkiye'de özür dilemek bir moda olmuş. Ama bizimki çok farklıdır. Süryani kardeşlerimizin yanlarında olduğumuzu, kendilerine destek verdiğimizi, farklı bir bakış açımızın olmadığını, yürekten bütünleşmeyi esas alan bir mantığa sahip olduğumuzu göstermek istiyoruz. Yanlışlar konusunda her zaman özür dilemeye hazırız. Olayı basitleştiren bir özürden ibaret değildir. Olayı basit bir özür olarak da gündeme getirmemek lazımdır. Bu toprağın bu bölgenin insanıyız. İnsanların kardeşçe yaşayabilme mücadelesini veriyoruz."



'Ermeni ve Süryanileri görünce utanç duyuyoruz'



Mezopotamya'nın medeniyetlerin buluştuğu bir coğrafya olduğunu belirten Türk sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kürdü, Ermenisi, Yezidisi inancıyla, farklı ırklarıyla insanlar çok muazzam bir medeniyet yaşamaktadır. Farklılıkları koruya bildiğimiz sürece biz insan oluruz. Tabiki sancılı süreci Ermeni kardeşlerimiz, Süryani kardeşlerimiz yaşadı. Kürt kardeşlerimiz de bugün aynı ızdırabı çekiyor. Geçmişte Kürtleri diğer kardeşlerimize karşı kullanan bir mantığında olduğunu da unutmadan tarihi çok iyi araştırmak ve o tarihten dersler çıkarmak önemlidir. Belki bu zenginliklerin katledilmesinde bizim de Kürtlerin de parmağımız var. Bugün bir Ermeni ve Süryani kardeşimizi gördüğümüzde onlara bakarken de utanç duyuyoruz. Bunu da çok açık söylemek istiyorum."



Ahmet Türk ve DTP heyeti daha sonra Midyat ilçesinde bulunan Deyrulumur Manastırı'nı ziyaret ederek, Turabdin Metropoliti Samuel Aktaş ile görüştüler.