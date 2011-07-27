T24 - Ertuğrul Özkök, eski IMF’nin Başkanı Dominique Strauss-Kahn’ı cinsel tacizle suçlayan otel görevlisi Nafissatou Diallo'nun Newsweek'e verdiği röportajı yorumladı.

Özkök'ün Hürriyet gazetesinde "Bir oral seksin ayrıntıları" başlığıyla yayımlanan bugünkü (27 Temmuz 2011) yazısı şöyle:





Oda temizlikçisi kadın, oral seks olayını şöyle anlatıyor:



“Beni yakalayıp sarılırken ‘Çok güzelsin’ dedi. Ben, ‘Sör; işimi kaybetmek istemiyorum’ dedim. ‘Merak etme işini kaybetmeyeceksin’ diyerek cevap verdi. Beni şiddetle yatağa çekti. Penisini ağzıma sokmaya çalışıyordu.”



Kadın bunları anlatırken bir yandan dudaklarını büzerek ve başını kurtulmaya çalışırmış gibi sağa sola sallayarak, o anı canlandırmaya çalışıyor.



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Bu satırlar, “muhafazakâr” Amerika’nın, en ciddi siyasi dergilerinden Newsveek’in son sayısında yayınlandı.



Konuşan kadın, eski IMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn’ın cinsel saldırısına maruz kaldığı iddia edilen Nafissatau Diallo.



Sofitel Hotel’deki olaydan sonra sessizliğini ilk defa bozdu ve Newsweek dergisine konuştu.



Derginin verdiği bilgiye göre temizlikçi kadın, IMF Başkanı’ndan daha uzun boylu. O nedenle kendisiyle mücadele edebilecek durumda. Öyleyse niye yapmadı? Şöyle açıklıyor:



“Ona zarar vermek istemedim. Çünkü işimi kaybetmek istemiyordum.”



Tecavüz girişiminin ayrıntılarını dergiden aktarmaya devam ediyorum.



DSK kadını, odanın koridorundan banyoya doğru çekmeye çalışıyor. Temizlikçi kadının giydiği üniforma, önden aşağı kadar düğmeli. İfadesine göre DSK düğmelerini açmaya kalkışmıyor.



Göğüslerinden tutup yırtmaya uğraşıyor. Sonra sırtını duvara dönük şekilde dizlerinin üzerine çöktürüp, organını zorla ağzına sokmaya uğraşıyor. Kadın başını iki yana doğru çevirip reddediyor.



Adam iki eliyle kadının başını tutup bu arada “uhh uhh uhh” diye acaip sesler çıkarıyor. Kadın bir ıslaklık hissediyor. Adamın elinden kurtulup kaçarken halıya tükürüyor.



Diallo, odadan çıktıktan sonraki durumunu şöyle tamamlıyor:



“Durmadan tükürüyordum. Koştum, koştum, koştum. Hiç geriye bakmadım. Bütün koridoru geçtim. Çok sinirliydim. Çok korkmuştum. İşimi kaybetmek istemiyordum.”



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Bugüne kadar doğru dürüst fotoğrafı çıkmayan, kimseye konuşmayan, ortaya çıkmayan bir kadın şimdi niye bu kadar ayrıntılı konuşmaya başlar?



Bugüne kadar, dünyanın en önde gelen ciddi dergilerinden biri olan Newsweek, bir oral seks olayının ayrıntılarına neden bu kadar girer?



Gelin bunun şifrelerine birlikte bakalım.



İLK RAUNDU DSK KAZANDI Çünkü, bu davanın ilk raundunu Dominique Strauss-Kahn kazandı. Savcılar temizlikçi kadının bazı yalanlarını ve tanıdığı bir eski mahkûmla yaptığı telefon konuşmasını tespit edince, DSK serbest bırakıldı.



DIALLO KONUŞUYOR Çünkü, kaybetmeye başladığı kamuoyu desteğini tekrar kazanması için ikna edici ayrıntıları anlatması gerekiyor.



UH UHH GİBİ AYRINTI NİYE VERİLİYOR Çünkü, 2007 yılında DSK’nın tecavüzüne uğradığını iddia eden Tristan Banon isimli bir kadın, adamın arkasından şempanze gibi sesler çıkararak koştuğunu söylemişti. Diallo da, “Uh Uh” seslerini aktararak, “şempanzeleşen” adamın aynı şeyleri kendisine de yaptığını anlatıyor.



NEWSWEEK YAYINLIYOR Çünkü son yıllarda hızla okuyucu kaybeden derginin yaşayabilmesinin tek yolu, okunacak gerçek “hikâyeler” bulmasıdır.



Nitekim dergi, bugüne kadar alışmadığımız ölçüde vurucu bir kapak yapmış.



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“Diallo” sadece dergiye konuşmakla kalmadı. Aynı zamanda ABC televizyonuna da konuştu. Bu arada, bir de tam boy fotoğrafı yayınlandı.



Dün bazı gazeteler onun sadece belden yukarı baş kısmının fotoğrafını yayınlamış. Oysa Newsweek’te yayınlanan, ancak ne zaman çekildiği belirtilmeyen, yanında bir muhabirle çekilmiş bir boy fotoğrafı var.



Her iki fotoğrafın etkileri birbirinden farklı.



Bu medya açılımının, Diallo’nun avukatlarının kontrolü ve yönlendirmesi altında yapıldığı belli oluyor.



Belki çok katı ve acıtıcı gelecek ama onun bu boy fotoğraflarını sanki kamuoyunu yaşadığı dram konusunda ikna edebilmek için çektirdiği hissine kapılıyorsunuz. Yani “Bakın ben öyle çok çirkin bir kadın değilim” demek istermiş gibi.



Sanki bütün dünya olarak, bir cinayetin tatbikatını izliyoruz.



Tabii şu soru da akla gelebilir..



Acaba gerçek bir tecavüz tatbikatını mı izliyoruz, yoksa bir iftiraya ortak olmaya mı davet ediliyoruz?



Bilmiyoruz. Bizler sadece küresel bir sitcom’un seyircisiyiz.



Diallo geçmişte de yalanlar söylemiş bir kadın.



- Önce “Arkama bakmadan oradan uzaklaştım” diyor. Arkasından, “Onu odadan çıkarken tekrar gördüm, karşı karşıya geldik” diyor.



- Buna karşılık, üzerindeki sperm DNA’ları DSK’nınki ile uyuşuyor.



Ayrıca Newsweek’teki detaylara göre, götürüldüğü hastanede, vajina çevresinde kırmızılıklar da tespit edilmiş.



* * *



Sizlere pornografik gibi görünecek bu ayrıntıları yazdığım için özür dilerim.



Sadece, şunu anlatmak istedim.



Çağımızda seyrettiğimiz olayların gerçeği ille de bizlerin algıladığı gibi olmayabiliyor.



Bugün Ergenekon davasında da, Deniz Feneri davasında da, şike olayında da bizlere sunulan gerçekler, ille de gerçeğin ta kendisi olmayabilir.



Onun için bu “pornografik teşhir” hepimizi acıtsa da gerçeğin iki tarafını da öğrenebilmek için bir süre bu ıstırap verici, hatta utandırıcı “röntgenciliğe” devam edeceğiz.





