Bir olimpiyat böyle geçti

29. Yaz Olimpiyat Oyunları'nı başkent Pekin'de başarıyla organize eden Çin Halk Cumhuriyeti, sporda yıllardır sürdürdüğü planlı ve disiplinli çalışmanın yanısıra evsahibi olmanın avantajını da iyi değerlendirerek adeta madalya patlaması yaptı ve tarihinde ilk kez madalya tablosunun en üst basamağında yer aldı.



16 gün süren oyunlarda 51'i altın, 21'i gümüş ve 28'i bronz olmak üzere toplam 100 madalya kazanan Çin Halk Cumhuriyeti, böylece tarihte bir olimpiyatta en fazla altın madalya kazanan 2. ülke oldu. Bugüne dek bir olimpiyatta en fazla altın madalyayı, Seul-1988'de eski SSCB 55 ile kazanmıştı.



Çin, oyunlardaki 28 dalın 25'in madalya kazanmayı başarırken, bu 25 dalın 16'sında da altın madalyaya ulaştı.



Madalya tablosunda 1992'den bu yana ilk kez birinciliği kaptıran ABD, 36'sı altın toplam 110 madalyayla Çin'i toplamda geride bırakmasına karşın 2. sırada kaldı. Bir önceki olimpiyatta ABD, Pekin-2008'den 1 tane az olmak üzere 35 altın madalya kazanmasına karşın birinciliği elde etmişti.



ABD, madalya tablosunda ilk sırada yer alamamasına karşın, boykot edilmeyen oyunlar gözönüne alındığında toplam 110 madalyayla kendi rekorunu kırdı.



Pekin 2008'de en büyük çıkışı gerçekleştiren ülke olan gelecek olimpiyatın evsahibi İngiltere, 19 altın, 13 gümüş ve 15 bronz olmak üzere toplam 47 madalyayla 4. sırayı alırken, 56'sı altın toplam 145 madalya kazandığı Londra-1908'den tam 100 yıl sonra en başarılı olimpiyatını geçirdi ve sporun devi Rusya'yı geride bıraktı.



Pekin 2008'in en kayda değer olaylarından biri de madalyaların ülkeler arasındaki dağılımı oldu. Bu oyunlarda tam 87 ülke madalya kazanırken, bu rakam da oyunlar tarihinin rekoru olarak kayıtlara geçti. Bu 87 ülkeden 55'i de altın madalya kazanmayı başardı. Oyunlarda 12 ülke, bu oyunlarda ilk madalyasını ya da altın madalyasını kazanarak oyunlar onur tablosundaki yerlerini aldılar.



Rusya, Almanya ve Japonya gibi sporun önde gelen ülkeleri, Atina-2004'e göre düşüşler gösterirlerken, ABD, en büyük düş kırıklıklarını atletizmde sprinterlerinde ve yalnızca 1 bronz madalya kazandığı boksta yaşadı. Ancak ABD'de, yüzücü Michael Phelps, 8 altın madalya kazanıp, bir olimpiyatta en fazla madalya kazanan sporcu unvanına erişirken, ayrıca bu başarısını 7 dünya rekoruyla taçlandırarak tarihe geçti.



Yalnızca atletizmde 3 altın madalyası bulunan ve 3 dünya rekoru birden kıran oyunların en popüler isimlerinden Usain Bolt'un da aralarında bulunduğu sprinterleri ve engelcileriyle 11 madalya kazanan 2.7 milyon nüfuslu Jamaika'da, böylece her 245 bin kişiye bir madalya düşerken, toplam 46 madalya elde eden 21.4 milyon nüfuslu Avustralya'da, her 465 bin, 24 madalya alan 11.3 milyon nüfuslu Küba'da ise her 470 bin nüfusa bir madalya düştü.



Bu arada dünyada nüfus bakımından üst sıralarda yer alan ülkelerden Pakistan, Filipinler ve Bangladeş, Pekin-2008'de madalya kazanma başarısı gösteremediler.



Afrika ülkelerinden Kenya, 5'i altın olmak üzere 14 madalyayla oyunlarda büyük bir başarıya imza atarken, Etiyopya'nın erkekler ve bayanlardaki uzun mesafecileri Kenenisa Bekele ve Trinush Dibaba, 5 bin ve 10 metrelerde toplam 4 altın madalyaya ulaşarak bu dallarda ağırlıklarını hissettirdiler.



Afrika kıtası ülkeleri oyunlarda 40 madalya alarak, kıtanın tarihteki en başarılı olimpiyatını geçirmesini sağladılar. Bu ülkeler arasında kanoda madalya alan Togo, boksta madalya kazanan Mauritius ve atletizmde 800 metrede madalya elde eden Sudan, oyunlar tarihindeki ilk madalyalarını kazandılar.



Bu 3 ülkenin yanısıra Asya'dan Tacikistan, Afganistan ve Bahreyn de Pekin-2008'de, ilk kez madalya kazanma heyecanını yaşadılar.



Tarihinde ilk kez oyunlarda altın madalya alan Bahreyn'in dışında Panama ve Moğolistan da ilk altın madalyalarını Pekin-2008'de elde ettiler.



Öte yandan Tunus ve Güney Kore, tarihlerinde yüzmede ilk olimpiyat altın madalyalarına ulaşırlarken, atletizmde bayanlar uzun atlamada altın madalya kazanan Brezilyalı atlet Maurren Higa Maggi de atletizmde altına ulaşan oyunlar tarihindeki ilk Brezilyalı olarak dikkati çekti.