Bir oğullarını birliğine uğurladılar, diğer oğullarının şehit haberini aldılar (2)

12 ARALIK EVLİLİK YIL DÖNÜMLERİYMİŞ

Irak\'ın kuzeyinde Türkiye sınırına yakın Kaniraş bölgesinde yürütülen operasyon sırasında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Adem Akpınar ile eşi Begüm Ceren Akpınar\'ın geçen 12 Aralık evlilik yıl dönümleri olduğu ortaya çıktı. Şehit eşi ile Erzincan\'da yemek fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Begüm Ceren Akpınar, \'Evlilik yıl dönümüne özel yemek\' diye yazdı. 6 gün önce kızı ile eşinin telefonla görüntülü konuşma anını da paylaşan Begüm Ceren Akpınar, \'Babayı özlemiş kızım\' diye yazdı.



FOTOĞRAFLI

