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Bir öğrenci alkol komasına girdi!

kurs olmadığı için başıboş sokaklarda dolaşan öğrencilerden biri, geçtiğimiz cuma gecesi alkol komasına girdi...

24 Ağustos 2010 03:00

T24 - Avrupa Birliği’nin 76 bin Euroluk Leonardo da Vinci eğitim projesi kapsamında 3 aylığına Adana’dan Almanya’ya gelen Kiremithane Meslek Lisesi’nden 24 öğrencinin sefaleti devam ediyor.


Kaynak kursu adı altında Regensburg kentine getirilen, ancak herhangi bir kurs olmadığı için başıboş sokaklarda dolaşan öğrencilerden biri, geçtiğimiz cuma gecesi alkol komasına girdi.

Şans eseri kurtuldu

Acilen hastaneye kaldırılan Berkay H. adlı 16 yaşındaki öğrencinin kanında 3.5 promil alkol saptandı. Durumunu görüp yardıma koşanlar arasında bulunan bir doktorun ilk müdahalesi, Berkay H.’nın hayatını kurtardı. Bir gece yoğun bakımda kalan Berkay H., hayati tehlikeyi atlatınca pazar günü taburcu edildi.

Durumu iyi

Gencin sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, Hürriyet’in Avrupa baskısında 76 bin Euroluk bir bütçeyle Adana’dan Almanya’ya gelen öğrencilerin başıboş gezdiği olayını araştırması üzerine başlatılan inceleme kapsamında okul müdürünün Türkiye’ye çağrıldığı öğrenildi. Projenin sorumlusu Kiremithane Meslek Lisesi müdürü Ersen Yılmaz, Türkiye’ye gitti.


Almanya’ya temmuzda gitmişlerdi

Adana’nın Kiremithane Meslek Lisesi’nden 24 öğrenci, TİG kaynak ve dil kursu amacıyla Leonardo da Vinci projesi kapsamında 9 Temmuz’da Almanya’ya gelmişti. 3 aylığına Almanya’ya gelen öğrencilere okul müdürü ve üç öğretmen eşlik ediyordu. Projede öğrencilerin TİG kaynak alanında uluslararası bir sertifikaya sahip olmaları için gerekli kurslara katılacağı belirtilirken, öğrenciler 45 günü geçmesine rağmen herhangi bir kaynak kursu görmediklerini anlatmıştı. Organizatör şirket ise bütçenin kısıtlı olduğunu, sertifika değil, katılım belgesi vereceklerini savunmuştu.


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