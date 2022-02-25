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Spor

Bir numaraya yükselen Rus tenisçi Medvedev, ülkesinin Ukrayna işgalini yorumladı: Ben barışın yanındayım

Aynı gün maçı kazanmak ve işgal haberleri almanın kolay olmadığını söyleyen Medvedev "Hız treni gibi bir gündü" dedi

25 Şubat 2022 10:37

Teniste dünya bir numarası olarak Novak Djokovic'in önüne geçen Rus tenisçi Daniil Medvedev, ülkesinin Ukrayna'yı işgalinin ardından dünyanın dört bir yanında barışı teşvik etmek istediğini söyledi.ç

ABD Açık Şampiyonu Medvedev, Novak Djokovic'in Dubai'deki çeyrek final kaybından sonra Meksika'da korta çıktı. Medvedev, erkekler teniste bir numara olarak Djokovic'in yerine geçti.

Medvedev, spordaki başarısıyla aynı gün içinde ülkesi Rusya'nın Ukrayna'yı işgal haberlerini takip etmekte zorlandığını söyledi.

Medvedev "Bir tenisçi olarak dünyanın dört bir yanında barışa teşvik etmek istiyorum. Çok farklı ülkelerde oynuyoruz. Bütün bu haberleri duymak hiç kolay değil. Ben barışın yanındayım" dedi.

Aynı gün maçı kazanmak ve işgal haberleri almanın kolay olmadığını söyleyen Medvedev "Hız treni gibi bir gündü" dedi.

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