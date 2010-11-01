-BİR MUVAZZAF ASKERİN İFADESİ ALINDI İSTANBUL (A.A) - 01.11.2010 - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ''şantaj ve askeri casusluk'' iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında bir muvazzaf askerin ifadesi alındı. Merkez Komutanlığına ait sivil bir araçla adliyeye getirilen muvazzaf subay, soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcısı Fikret Seçen tarafından ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. ''Şantaj ve askeri casusluk'' iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında 45'i muvazzaf asker toplam 49 kişiye yönelik operasyon çerçevesinde, geçen hafta ifadesi alınan 35 kişiden 16'sı tutuklanmıştı.