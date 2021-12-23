"Bir miyav duydum": Hortumda kaybolan kedisini, 9 gün sonra enkaz altında yara almamış halde buldu

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ABD'de hortumun vurduğu Kentucky eyaletinde yaşayan Sonny “Hoot” Gibson, kaybettiği kedisini 9 gün sonra, yıkılmış binaların arasında yara almamış bir şekilde buldu.

Enkazın üzerindeyken beli belirsiz bir miyavlama duyduğunu belirten Gibson, bunun ardından ofis kedisi Madix'in hayatta olabileceği konusunda ümitlendiğimi ifade etti. Gibson, hortumdan sonra siyah kediyi günlerce aradığını, ancak sonra pes ettiğini ifade etti.

Gibson, "Aklım bana oyun yapıyor sansam da ismini bağırdım, yine bir miyavlama duydum" dedi. Bundan sonra kediyi bulmak için yardımcı olacak yetkililer çağırdığını ifade eden Gibson, Madix'i enkazın altındaki bir delikte bulduklarını ifade etti.

"Bir şey o hortumdan ve beraberinde getirdiği yıkımdan nasıl canlı çıkar bilmiyorum" diyen Gibson, "Kedilerin gerçekten dokuz canı varsa sanırım bu şekilde sekizini kullandı" diye konuştu.

Kedinin sadece çok aç ve susuz olduğu, herhangi bir yara almadığı bildirildi.

Gibson, kedisinin artık ofisinde değil, evinde yaşayacağını söyledi.