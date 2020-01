"Bir milyona yakın üniversite mezunu işsiz, temel sorun nerede?"

Dünya gazetesi yazarı Özcan Kadıoğlu, Ekim ayı işsizlik rakamalarının açıklamasının üzerine 1 milyona yakın işsiz üniversite mezunlarını yazdı. Kadıoğlu, "Durumu en acı olanlar ise üniversite mezunu gençler. Ekim ayında iş arayanlar içinde üniversite mezun oranı %27 oldu" dedi. Kadıoğlu, temel sorunun belli olduğunu kaydederek, "Temel sorun bellidir. Temel sorun gençlere iş yaratamıyor olmamızda yatmaktadır. Bunun temelinde yatan sorun ise istihdam artışı imalat sanayi sektörü yerine inşaat ve hizmet sektöründe olmasıdır" ifadesini kullandı.

Kadıoğlu'nun "Bir milyona yakın üniversite mezunu işsiz gençlerin hali ne olacak!" başlığıya yayımlanan (24 Ocak 2018) yazısı şöyle:

Ekim ayı işsizlik rakamları %10.3 olarak açıklandı. Yaklaşık 1 milyon gencin umudu bir başka bahara kaldı. Kadın işsizlik oranı genel işsizlik oranından %36 daha yüksek seyrediyor. Durumu en acı olanlar ise üniversite mezunu gençler. Ekim ayında iş arayanlar içinde üniversite mezun oranı %27 oldu. Büyük bir beklenti ile sınavlara hazırlanıp dershanelere gittiler, özel ders aldılar, daha iyi bir gelecek vaadi ile üniversite sınavında başarılı olup hayal kurdular. Hayallerine üniversiteyi bitirerek kavuştular.

Evdeki hesap çarşıya uymaz atasözünde olduğu gibi okulu bitirmeleri onların kurduğu hayale kendilerini ulaştırmadı. Her geçen gün üniversite mezunlarının sayısı artıyor. Her ile bir üniversite projesi nerede ise her ilçeye bir üniversite projesi olmak üzere. Kurulan üniversitelerin birçoğu Meslek Yüksek Okulu bazıları ise Lise düzeyinde veya tabela üniversitesi konumunda. Dört duvar yapıp içine masa sandalye konularak yapılmış binalarda eğitim veriliyor. Öğretim üyelerinin büyük bir kısmı yeterli donanıma akademik bilgiye sahip değiller.

Maddi manevi imkânlarından feragat eden aileler çocuklarının üniversite mezunu olursa kendilerinden daha iyi bir yaşam süreceğini hayal ederek ellerindeki tüm imkânları seferber etmekteler. Bu fedakârlığın sonucunda üniversite bitiren gençlerin durumu her geçen gün daha vasıfsız işlerde daha düşük maaşlarla çalışabilmek için bile adeta yarış halindeler.

Birçoğu asgari ücret ile bile çalışmaya razılar. Asgari ücret ile bile iş bulabilmek için iktidar partisinin milletvekillerini, teşkilatlarının kapısında adeta nöbet tutmaktalar.

Norveç, Danimarka, Finlandiya nüfusu kadar genç sokakta geziyor

TÜİK verilerine göre yaşları 15-29 yaş arasındaki toplam nüfus eylül yaklaşık 18 milyon.

Bu gençlerin 5.3 milyonu yalnızca eğitim görüyor, 5.6 milyonu yalnızca çalışıyor, 2.2 milyonu hem eğitim görüyor, hem çalışıyor.

Bir Norveç, Danimarka veya Finlandiya kadar nüfus yaklaşık 4.9 milyon genç ise ne eğitim görüyor ne çalışıyor. Yani bir kez daha vurgulayalım, bu yaş grubundaki her 100 gençten 28’i boşta geziyor.

4.9 milyon gencin %27 oranında 1.3 milyonu erkek, %73 oranında 3.6 milyonu ise kadın.

Kadın istihdam oranında Güney Afrika bile bizden daha iyi. OECD ülkeleri içinde %34 ile en sondayız. Kadın istihdamında kat etmemiz gereken hala çok yol var.

Temel sorun imalat sanayinde istihdam yaratamamış olmamız.

Bir başka gün değinmeye çalışırız; boşta gezen gençler bu durumla eğitimsiz oldukları karşı karşıya kalıyor değiller. “Ne eğitimde ne istihdamda olmak” tanımı, eğitim görülmediği için bu durumda olunduğu anlamına gelmiyor. Eğitimsizlik de bir ihtimaldir tabii ki ama bir başka yönden bakınca eğitim sürecinin tamamlanması da söz konusudur.

Eğitim tamamlanmıştır, iş yoktur ve böylece ister istemez “ne eğitimde ne istihdamda” kategorisine

Temel sorun bellidir. Temel sorun gençlere iş yaratamıyor olmamızda yatmaktadır. Bunun temelinde yatan sorun ise istihdam artışı imalat sanayi sektörü yerine inşaat ve hizmet sektöründe olmasıdır.