Bir milyon Mısırlı yeniden sokağa çıkıyor

T24 - Mısır'da Hüsnü Mübarek'in iktidardan uzaklaşmasına neden olan gösterilerin başlamasının birinci yıldönümünde Mısırlılar Tahrir Meydanı'nda toplanmaya başladı. Müslüman Kardeşler ise gösterilere mesafeli yaklaşıyor.



'25 Ocak Devrimi'ni organize eden protestocuların bugün Tahrir Meydanı'nda Yüksek Askeri Konsey Başkanı Tantavi'ye çağrıda bulunarak Hüsnü Mübarek'in sivil mahkemelerde yargılanmasının önünü açmasını talep edecekler.



Ancak parlamento seçimlerinden başarıyla çıkan Müslüman Kardeşler gibi iyi organize olmuş örgütler, "Yeni bir Arap Baharı" istemediği için Tahrir'deki gösterilere mesafeli yaklaşıyor.



Protestocular dün akşam saatlerinden itibaren kışlık çadırlarını ve ulusal bayraklarını alarak Tahrir Meydanı'nda kamp kurmaya başlamıştı.

Olağanüstü hal kısmen kaldırıldı



Tahrir'de bir milyondan fazla kişinin toplanması bekleniyor. Mısırlıların bir bölümü devrimi kutlarken, bazıları ise reformlarla sivil yönetime geçiş sürecinin yavaş ilerlemesini eleştiriyor.



Tahrir'deki kutlama öncesi Yüksek Askeri Konsey Başkanı Mareşal Hüseyin Tantavi, tekpileri dindirmek için önemli bir adım attı. Tantavi, 1981'de Enver Sedat'ın öldürülmesinin ardından uygulamaya konan olağanüstü halin kısmen kaldırıldığını duyurdu.

Mübarek'i deviren gösteriler 18 gün sürmüştü



Geçtiğimiz yıl Tunus'taki halk ayaklanması sonrasında Mısır'da 25 Ocak'ta başlayan yönetim karşıtı gösteriler 18 gün sürmüş ve 11 Şubat'ta dönemin cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek görevi bırakmak zorunda kalmıştı.





