Bir milyon lira çalıp firar eden PTT çalışanı pavyonda yakalandı

Çalıştığı PTT'den 1 milyon lira ve bankalardan sahte evraklarla 873 bin lira çekerek firar etti, İstanbul'da bir eğlence mekanında yakalandı.

Habertürk’ün haberine göre, Amasya'nın Taşova ilçesindeki bir PTT şubesinde çalışan Saadettin G. adlı memur, PTT'nin ATM'si, kasası ve veznesinden toplam 1 milyon lira para çekti.

Saadettin G., postaneye gelerek işlem yapan vatandaşlardan 21 kişinin kimlik bilgileriyle de sahte evrak düzenleyerek çeşitli bankalardan 873 bin lira para çekerek firar etti.

Zanlı, İstanbul'daki bir eğlence mekanında yakalandı. İfadesinde "Borcum vardı" diyen SaadettinG., tutuklanıp cezaevine konuldu.