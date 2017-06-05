T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bir milyon lira çalıp firar eden PTT çalışanı pavyonda yakalandı

Zanlı, ilk ifadesinde "Borcum vardı" dedi

05 Haziran 2017 22:32

Çalıştığı PTT'den 1 milyon lira ve bankalardan sahte evraklarla 873 bin lira çekerek firar etti, İstanbul'da bir eğlence mekanında yakalandı.

Habertürk’ün haberine göre, Amasya'nın Taşova ilçesindeki bir PTT şubesinde çalışan Saadettin G. adlı memur, PTT'nin ATM'si, kasası ve veznesinden  toplam 1 milyon lira para çekti.

Saadettin G., postaneye gelerek işlem yapan vatandaşlardan 21 kişinin kimlik bilgileriyle de sahte evrak düzenleyerek çeşitli bankalardan 873 bin lira para çekerek firar  etti.

Zanlı, İstanbul'daki bir eğlence mekanında yakalandı. İfadesinde "Borcum vardı" diyen SaadettinG., tutuklanıp cezaevine konuldu.

ETİKETLER

pttpavyonbir milyonlira

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24