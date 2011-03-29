-BİR MİLYON DOLARLIK SOYGUN İSTANBUL (A.A) - 29.03.2011 - Sarıyer'de bir villaya girerek maddi değeri yaklaşık 1 milyon dolar olan ziynet eşyasını çalan iki hırsız, mücevher dolu çantayla kaçmaya fırsat bulamadan villanın bahçesinde polis ekiplerince yakalandı. Rumeli Hisarı Mahallesi Sırçacı Aralığı Sokak'ta bulunan ve Galatasaray Spor Kulübü eski yöneticilerinden Ali Dürüst'ün akrabası olduğu öğrenilen Nur Dürüst'e ait villadan hırsızlık alarmı alan polis ekipleri, durumu kontrol etmek üzere söz konusu adrese gitti. Villanın çevresinde araştırma yapan Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Büro Amirliğine bağlı polis ekipleri, villa duvarından elinde bir çantayla atlayan Sezgin K'yi (37) yakalayarak gözaltına aldı. Sezgin K'nin elindeki çantayı kontrol eden polis içinde maddi değeri çok yüksek ziynet eşyasını görmesi üzerine çevrede ve villa içerisinde arama yaptı. Villanın birinci katındaki pencere camının kırılarak içeriye girildiğini gören ekipler, villa bahçesinde yaptıkları yaklaşık 30 dakikalık bir aramanın sonucunda, villanın bahçesinde bir çam ağacına tırmanmış haldeki Yusuf K'yi (32) gizlendiği yerde bularak gözaltına aldı. İki zanlı, içi mücevher dolu çanta ile birlikte sorgulanmak üzere Sarıyer Asayiş Büro Amirliğine getirildi. Mücevherler, tutulan tutanağın ardından Nur Dürüst'e teslim edildi. Yüzük, gerdanlık ve saat gibi mücevherlerin değerinin yaklaşık 1 milyon dolar olduğu belirtildi. Bu arada, villadan kaçarken suçüstü yakalanan Sezgin K'nin, evden hırsızlık suçlarından sabıkası olduğu bildirilirken, 2001 yılında Bayrampaşa Cezaevinde Hamza Kılıç'ın öldürülmesi olayına da karıştığı iddiasıyla Ankara, Şaşmazlar Cezaevinde tutuklu bulunurken 4 ay önce firar ettiği öğrenildi. Sezgin K'nin üzerinden ayrıca sahte kimlik de çıktığı bildirildi. İki zanlı, polis tarafından tamamlanan sorgularının ardından adliye sevk edilecek.