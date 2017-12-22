Bir milyon adet 'Türkçe Olimpiyatları' hatıra parası hâlâ tedavülde!

Hazine Müsteşarlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Fethullah Gülen’e yakın isim ve kurumlar tarafından organize edilen 'Türkçe Olimpiyatları' için 2012'de bastırılan 1 milyon adet paranın hâlâ tedavülde olduğunu açıkladı.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, TBMM Başkanlığı'na verdiği soru önergesinde Başbakan Binali Yıldırım'a 15 Temmuz Şehitleri ve Gazileri anısına bastırılan 1 TL'lik hatıra paralarını soran CHP'li Mehmet Tüm'e verilen yanıtta, "Tedavülde 1 milyon adet Türkçe Olimpiyatları parası olduğu" belirtildi.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan cevap metninde, "2017 yılı Ekim ayı sonu itibariyle tedavülde toplam 1.468.707.512 adet 1 Türk Lirası bulunmaktadır. Bu miktara 70.000.000 adet 15 Temmuz tedavül hatıra parası, 1.000.000 adet Sayıştay hatıra parası ve 1.000.000 adet Türkçe Olimpiyatları hatıra parası da dahildir" denildi. CHP'li Mehmet Tüm’ün konuya ilişkin açıklaması şöyle:

“Paraların tedavülde olması utançtır”

"Dünyada hem terör örgütünün, hem de terör örgütünün şehit ettiği insanların parasını bastıran başka partiye rastlayamazsınız. AKP'lilerin henüz ‘kandırılmadığı', Pensilvanya'ya yalakalık için sıraya girdiği, elebaşı Fethullah'ın ‘muhterem hocaefendi' olduğu 2012 yılında, Atatürk'ün resmi 1 liralık madeni paralardan kaldırılmış, yerine Türkçe Olimpiyatları için paralar bastırılmıştı. Tam dört yıl sonra, AKP'nin ‘ne istediyse verdiği' bu terör örgütü, eli kanlı bir darbe girişimiyle Meclis'i bombaladı, 249 insanımızın canına kıydı ve yüzlerce yurttaşımızı yaraladı. AKP de bundan istifadeyle, ‘FETÖ'yle mücadele ediyoruz' diyerek OHAL rejimini ilan etti ve KHK zulmüyle milyonlarca insanı işinden ekmeğinden ederek mağdur etti, etmeye de devam ediyor. Şimdi 15 Temmuz adına bastırılan paralarla yine göz boyamaya çalışılıyor ama bir yandan da FETÖ'nün Türkçe Olimpiyatları için bastırılan paralar tedavülde dolaşıyor, üstelik bunlar FETÖ örgütü bağlantısı için delil sayılıyor. Bu paraların şu an tedavülde olması, yani dolaşımda ve geçerli olması AKP adına bir utançtır."

“Paraların geçerliliği neden iptal edilmiyor?”

Türkçe Olimpiyatları paralarının tedavülde olmasının nedenini soran CHP'li Mehmet Tüm, "1264 sayılı Madeni Ufaklık ve Hatıra Para Bastırılması Kanunu'nda, hatıra para basımı için 'muhtelif alanlarda ün yapmış Türk büyüklerini anmak amacı ile ve Hükümetçe lüzum ve faydası takdir edilecek diğer sebep ve vesileler dolayısıyla madeni hatıra para da çıkartılabilir' ifadesi geçiyor. Buradan soruyorum: Türkçe Olimpiyatları paralarının tedavülde olmasının gerekçesi nedir? Bu paralar ‘muhtelif alanda ün yapmış' hangi Türk büyüğünü anmak içindir? Bu paraların geçerliliği neden iptal edilmemektedir?" diye sordu.