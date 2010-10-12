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Dünya

BİR MİLYAR KİŞİ AÇ ANKARA (A.A)

12 Ekim 2010 15:52

-BİR MİLYAR KİŞİ AÇ ANKARA (A.A) - 12.10.2010 - Yapılan yeni bir araştırma, dünyada bir milyar kişinin yeterli yiyecekten yoksun olduğunu ortaya koydu. Uluslararası kuruluşların "2010 Küresel Açlık Dizini"ne göre, dünyada yetersiz beslenenlerin sayısı 2009'da bir milyarı buldu. Son yıllarda, özellikle çocuklarda yetersiz beslenenlerin sayısının arttığı vurgulanan çalışmada, çocuklardaki yetersiz beslenmenin dünya çapındaki açlık sorununun en büyük nedeni olduğu, açların hemen hemen yarısını çocukların oluşturduğu belirtildi.  Açlığın en fazla görüldüğü bölgelerin Sahra altı Afrika ülkeleri ile Güney Asya olduğu kaydedilen araştırmada, ülkelere de küresel açlığın azaltılması için çocuklarda yetersiz beslenme sorununun üstesinden gelinmesi çağrısında bulunuldu.

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