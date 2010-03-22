Bir MHP'li Başkana daha yolsuzluk suçlaması

T24- Adana Belediye Başkanı MHP'li Aytaç Durak'tan sonra aynı partiden Kastamonu Belediye Başkanı Turhan Topçuoğlu hakkında da soruşturma açılması için Cumhuriyet Savcılığı'nın İçişleri Bakanlığı'ndan izin istediği bildirildi.



Taraf gazetesinin haberine göre Topçuoğlu'nun "kamu alanlarını özel alana çevirerek satma, imar yolsuzlukları, usülsüz ve yönetmeliğe aykırı işlemler yaparak Kastamonu Belediyesi'ni büyük zarara uğrattığı" öne sürülüyor.

İçişleri müfettiş gönderdi

Kastamonu Belediyesi'nde bir dönem İmar ve Fen İşleri Müdür Vekili olarak da görev yapan ve 29 Mart seçimleriyle üçüncü defa Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Topçuoğlu hakkında 27 Mart 2009'de Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusu yapıldı. Suç duyurusunu değerlendiren savcılık 31 Temmuz 2009 tarihinde Topçuoğlu hakkında soruşturma açmak için İçişleri Bakanlığı'ndan izin istedi. Savcılığın başvurusu üzerine İçişleri Bakanlığı iddiaları araştırmak üzere Kastamonu'ya bir grup müfettiş gönderdi. Belediye çalışanlarının da aralarında bulunduğu 72 kişiyi sorgulayan müfettişlerin incelemelerini sürdürdüğü öğrenildi.

Suçlamalar ağır

Taraf'ın ulaştığı suç duyurusunda Topçuoğlu hakkındaki en dikkat çeken iddia 25 dönümlük kamu arazisinin özel şahıslara düşük fiyatla satılması. İddiaya göre belediye bu satıştan beş milyon TL zarara uğradı.

Suç duyurusunda adı geçenlere yöneltilen 10 ayrı suçlamadan bazıları şöyle:

- Kastamonu Merkez Aktekke Mahallesi'nde yapılan İş Merkezi ve belediye inşaatı ile ilgili olarak yasa ve yönetmeliklere aykırı işlemler yapılarak belediyenin zarara uğratılması.

- Topçuoğlu ile diğer yetkili ve ilgililerin kitap alımı yapmak suretiyle Belediye çalışanlarının maaşlarının ödenmemesine yol açması, yüksek faizlerle banka kredileri kullanılması, yasa dışı işlemlerle kaynakların hor kullanılması, lüzumsuz harcamalarla belediyenin zarara uğratılması,

- Mevzuat hükümlerini hiçe sayarak görev ve yetkilerini kötüye kullanması,

- Kuzeykent Mahallesi'nde birkaç kişi ile kurulan bir koperatife aynı tarihte iki adet arsanın verilip satışı yoluyla rant sağlanmasına çanak tutulması

- Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde yapılan bir inşaat ile ilgili olarak imar yasası, imar yönetmeliği, otopark yönetmeliği ve plan yapımına ait esaslara dair yönetmeliğe aykırı işlemler yapılması.





