Bir mesajla Apple'ın değeri 17 milyar arttı

ABD'li fon yatırımcısı Carl Icahn, teknoloji devi Apple'dan hisse aldığını Twitter üzerinden duyurdu. Icahn'ın Twitter'daki mesajı sonrası Apple tam 17 milyar dolar değer kazandı. Bu satın alma sonucu ABD'li yatırımcı Icahn'ın Apple'ın yönetimine müdahale edeceği belirtiliyor.



Sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan mesaj atan Carl Icahn, "Apple Başkanı Tim Cook'la çok faydalı bir konuşma yaptım" dedi.

Yatırımcı Carl Icahn'ın bu mesajı sonrasında Apple'ın piyasa değeri 17 milyar dolar arttı. Açıklama sonrası Apple'ın hisseleri 490 dolara yükseldi.

Icahn, Apple hisselerinin değerini 700 doların üzerine çıkarmayı hedeflediğini açıkladı. Steve Jobs'un ölümü sonrası Apple'ın hisseleri geçtiğimiz yıl değer kaybetmişti. Eylül 2012'de Apple'ın hisselerinin değeri 705 dolar seviyesinde bulunuyordu.

Uzmanlar, agresif bir yatırımcı olarak bilinen Carl Icahn'ın önümüzdeki dönemde Apple'ın yönetimine müdahale edeceğini belirtiyor.